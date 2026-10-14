США оштрафовали Bank of America на 1,21 млрд долларов за нарушение финансового контроля

Bank of America, второй по величине банк США, получил штрафы и санкционные иски на общую сумму свыше $1,21 млрд за нарушение правил противодействия отмыванию денег и санкционного законодательства. В частности, финансовая организация несвоевременно сообщила американским регуляторам о подозрительных транзакциях на сумму более $5 млрд.

Решение было объявлено во вторник, 13 октября. Как отмечает Министерство финансов США, наложенные санкции включают третий по величине штраф в истории ведомства.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) оштрафовала банк на $1,2 млрд за недостатки в выявлении, предотвращении и сообщении об операциях, которые могли представлять угрозу национальной безопасности. Среди проблем регулятор назвал деятельность китайских сетей по отмыванию денег и незаконные финансовые операции на юго-западной границе США.

По данным Минфина, нарушения касались не только отчетности о подозрительных транзакциях, но и проверки клиентов. В ведомстве заявили, что банк фактически передал третьим сторонам значительную часть обязанностей по самостоятельному выявлению и сообщению о сомнительных операциях.

Отдельно Управление контролера денежного обращения США (OCC) наложило на Bank of America штраф в размере $750 млн из-за недостатков и неэффективности программы противодействия отмыванию средств. Это самая крупная санкция в истории этого регулятора. В то же время штраф FinCEN учитывает уменьшение на сумму взыскания OCC.

Еще $11,6 млн банк согласился выплатить в рамках мирового соглашения с Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC). Оно касается вероятных нарушений ряда санкционных программ, в частности связанных с Ираном, Россией, наркотрафиком и международным терроризмом.

В целом Bank of America согласился урегулировать 475 случаев предполагаемых нарушений санкционных программ. Соглашение предусматривает дополнительные обязательства по обучению сотрудников, проверкам, аудиту и сотрудничеству с OFAC.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что нарушения такого масштаба создают риски незаконного финансирования для всей финансовой системы страны. По его словам, даже крупнейшие финансовые учреждения не стоят выше закона.

В Bank of America заявили, что серьезно относятся к требованиям по противодействию финансовым преступлениям. В банке сообщили, что инвестировали миллиарды долларов в соответствующие технологии и привлекли тысячи сотрудников. Также финансовое учреждение заявило, что продолжает устранять недостатки, на которые указали регуляторы.

Об этом сообщает Associated Press.

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