Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что американские переговорщики на протяжении полутора лет пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции на условиях российского диктатора Владимира Путина. По её словам, Киев не согласился на такие требования благодаря поддержке европейских государств.

«Хотя американские переговорщики уже почти два года, а теперь уже полтора года, пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции, причина, по которой Украина не капитулировала на условиях Путина, заключается в том, что Европа поддерживала Украину», — подчеркнула Каллас.

Она призвала Европейский Союз продолжать поддерживать Украину. По мнению дипломата, у Европы нет другого выбора, кроме как и в дальнейшем помогать Киеву.

Каллас напомнила, что в феврале 2026 года представила министрам иностранных дел стран Евросоюза план участия Европы в мирных переговорах. Сама дипломатка назвала его максималистским.

По её словам, если Москва выдвигает максимальные требования, европейские государства также должны сформулировать свои жесткие условия. Это, по её мнению, поможет сбалансировать переговорный процесс и не допустить, чтобы позиция России определяла его условия.

«Если Россия выдвигает свои максимальные требования и запросы, мы также должны выложить на стол наши максимальные требования, чтобы, так сказать, сбалансировать эти переговоры», — пояснила дипломатка.

Одним из ключевых вопросов возможных мирных соглашений высокий представитель ЕС назвала перспективу отмены санкций против России.

Она подчеркнула, что решение о европейских ограничениях принимает именно Европейский Союз. Поэтому, по ее словам, ЕС должен быть вовлечен в мирные переговоры, в ходе которых может обсуждаться будущее санкционной политики.

Каллас также подчеркнула, что европейские государства не должны соглашаться на уступки Москве без учета собственных требований.

«Мы не отдаем эти вещи даром, потому что речь идет не только о том, чтобы наступил мир, но и о том, чтобы этот мир был прочным и справедливым», — подытожила Кая Каллас.

Таким образом, дипломатка выступила за активное участие Евросоюза в мирном процессе и подчеркнула необходимость учитывать позицию Европы при обсуждении условий завершения войны России против Украины.

Об этом Каллас заявила 20 октября во время пленарных дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Россия ошиблась, сосредоточив свои расчеты во время переговоров исключительно на Соединенных Штатах. По её словам, Москва не сможет заставить Украину капитулировать благодаря договоренностям с Вашингтоном, а Европа и впредь будет оказывать Киеву поддержку.

Кая Каллас назвала Украину первой линией обороны Европы от России.

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