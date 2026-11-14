США планируют сократить военное присутствие в Европе в меньшей степени, чем ожидалось — Bloomberg

Министерство обороны США намерено оставить в Европе больше военнослужащих, чем предполагалось ранее. Таким образом, масштабы сокращения американского военного контингента в регионе будут меньше, чем ожидалось.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Сокращение администрацией Трампа численности американских военнослужащих примерно до 80 000 человек по всей Европе будет меньше, чем опасались лидеры стран континента», — сообщили источники.

Ранее европейские союзники опасались, что США могут сократить численность военнослужащих до 25 000 человек, но сейчас более вероятно меньшее сокращение, поскольку США положительно отнеслись к увеличению расходов на оборону в рамках НАТО, говорят источники, пожелавшие остаться неназванными.

Руководство Пентагона также осознало, насколько американские военные полагаются на силы, размещенные по всей Европе, для использования американской силы на Ближнем Востоке, где война с Ираном продолжает затягиваться, по словам источников.

Один из источников заявил, что союзники сейчас ожидают общего сокращения численности американских войск примерно на 5000 человек.

Окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, который неоднократно критиковал европейских союзников за то, что они не помогают США и Израилю в войне против Ирана.

Большая часть сокращений американских войск будет сосредоточена в Германии, где размещен крупнейший американский контингент в Европе. Восточный фланг будет усилен при условии, что страны, граничащие с РФ, будут оплачивать содержание американских военных.

Чиновник Пентагона заявил, что пересмотр решения продолжается, и пока больше ничего сказать нельзя.

Заместитель министра обороны по вопросам политики Элбридж Колби ещё должен представить министру обороны Питу Хегсету официальный отчёт о предложенных изменениях, пишет Bloomberg.

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