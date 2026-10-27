Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что кредит Европейского инвестиционного банка в размере 3 млрд евро, или 3,4 млрд долларов, для авиастроительной компании Airbus может поставить под угрозу тарифное перемирие между Вашингтоном и Брюсселем. Об этом сообщает France 24.

Опасения США

Грир отметил, что его ведомство не получило никаких подробностей о финансировании, которое Европейский инвестиционный банк объявил в июне. Он призвал как можно скорее урегулировать этот вопрос.

«Я искренне надеялся, что искажающие торговлю европейские субсидии Airbus остались в прошлом», — говорится в заявлении торгового представителя США. По его словам, эта ситуация создает существенную неопределенность для трансатлантической торговли в аэрокосмическом секторе.

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На что предназначен кредит

Европейский инвестиционный банк сообщал, что рекордное в его истории финансирование должно усилить возможности Airbus инвестировать в долгосрочные исследования, разработки и инновации в сфере коммерческой авиации, безопасности и обороны.

США и ЕС спорят о вероятных недобросовестных торговых практиках с 2004 года. Обе стороны обвиняли друг друга в поддержке частных компаний, в частности Boeing и Airbus, вопреки международным торговым соглашениям. Спор длился 17 лет и привел к введению пошлин на товары стоимостью в миллиарды долларов. В 2021 году стороны заключили пятилетнее соглашение при администрации тогдашнего президента США Джо Байдена и с тех пор не возобновляли эти тарифы.

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