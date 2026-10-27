Министерство юстиции США попросило власти штата Вашингтон откладывать бюллетени, полученные от 405 человек, которых федеральные власти подозревают в регистрации для голосования без гражданства США. Бюллетени предложено не учитывать, пока чиновники штата не подтвердят право этих людей голосовать на промежуточных выборах.

Как сообщает The Guardian, в письме госсекретарю штата Вашингтон Стиву Хоббсу ведомство заявило, что выявило 1 500 голосов, поданных более чем 400 людьми на предыдущих выборах. В штате зарегистрировано более 5 млн избирателей, а почтовые бюллетени отправляются всем зарегистрированным избирателям.

Реакция штата

Стив Хоббс сообщил, что рассматривает запрос Министерства юстиции. Его офис отметил, что данные, переданные федеральным ведомством, содержат информацию о последнем участии каждого из 405 человек в голосовании. Один человек, согласно этим данным, в последний раз голосовал в 1994 году.

Исполняющий обязанности прокурора США в Сиэтле Чарльз Нил Флойд заявил, что 405 выявленных избирателей могут быть лишь частью более широкой проблемы. По его словам, значительная часть списка была сформирована на основании недавних контактов федеральных служащих с людьми, которых подозревают в отсутствии гражданства.

Флойд также сказал, что без доступа к записям штата будет сложно доказать незаконное голосование. Министерство юстиции потребовало предоставить адреса, даты рождения, номера водительских удостоверений и частичные номера социального страхования.

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Хоббс заявил, что подача такого запроса за неделю до всеобщих выборов, по его мнению, направлена на то, чтобы посеять необоснованные сомнения в результатах. В то же время Министерство юстиции сообщило, что может передать штату еще один список людей, которых подозревает в отсутствии гражданства. Ведомство также отметило, что часть таких людей могла впоследствии получить гражданство США.

Дела в Калифорнии и на Аляске

Это третий в этом месяце прямой вызов штатам со стороны Министерства юстиции США, предпринятый в период голосования. Ранее ведомство подало иск против Калифорнии, требуя откладывать почтовые бюллетени до 20 тыс. человек, которых федеральные власти подозревают в отсутствии гражданства. На Аляске другой иск направлен на отсрочку сертификации результатов, если действующий республиканец не победит.

В Калифорнии коллегия федерального апелляционного суда заслушала аргументы сторон и поставила под сомнение время подачи требования, его конституционность и полномочия Министерства юстиции. Суд не принял решения по ускоренному графику, которого требовало ведомство, и передал дело в суд нижестоящей инстанции.

Представительница избирательной службы округа Лос-Анджелес Моника Флорес заявила в судебном документе, что выборка из 200 записей федерального списка содержала отмененные или неактивные регистрации, людей без истории голосования и избирателей, которые, вероятно, родились в США.

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