Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает заявку на снятие санкций с Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), возглавляемого Кириллом Дмитриевым.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам собеседника издания, Министерство финансов США может отменить ограничения в отношении фонда, чтобы улучшить отношения с Россией. Ожидается, что такой шаг может способствовать прекращению войны.

Инициатором обращения об отмене санкций выступил глава РФПИ и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев. По данным издания, он поднял этот вопрос в ходе переговоров о возможных поставках российского дизельного топлива в США. Тогда Дмитриев предложил себя и фонд в качестве посредников в деловых сделках между двумя странами.

Американский чиновник, на которого ссылается издание, охарактеризовал Дмитриева как полезного посредника в переговорах между Вашингтоном и Москвой.

Санкции против Дмитриева и РФПИ Министерство финансов США ввело 28 февраля 2022 года — через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда американское ведомство назвало фонд «черной кассой» Владимира Путина.

РФПИ привлекал международных инвесторов в российские компании и использовался для расширения экономического влияния России за рубежом.

Источник: The New York Times

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что США могут и в дальнейшем ослаблять санкции против России. Он назвал так называемую «diesel deal» — договоренность о дизельном топливе — лишь первым шагом и заявил, что такие решения не заставят Владимира Путина прекратить войну. Также Зеленский раскритиковал решение Дональда Трампа относительно законопроекта сенатора Линдси Грэма, который предусматривал усиление давления на Россию.

Спецпредставитель российского диктаторского режима Кирилл Дмитриев приветствовал решение президента США Дональда Трампа приостановить действие отдельных положений «закона Грэма» — так называемых «адских санкций». Эти положения предусматривают введение ограничений против России. Дмитриев назвал шаг американского лидера «историческим моментом».

Президент США Дональд Трамп 16 октября подписал указ о приостановке широких пошлин, ограничений и санкций, которые покойный сенатор Линдси Грэм предлагал ввести за покупку российских энергоносителей.

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