Администрация США рассматривает возможность сократить численность американских военных в Европе примерно на 5 тысяч человек вместо ранее обсуждавшегося вывода до 25 тысяч. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на Bloomberg.

В Европе находятся около 80 тысяч военных США

Сейчас на европейском континенте дислоцируются примерно 80 тысяч американских военнослужащих. По данным издания, возможность более масштабного сокращения вызвала обеспокоенность среди европейских союзников США, и Вашингтон теперь склоняется к меньшему варианту сокращения.

Среди факторов, повлиявших на пересмотр сценария, называют увеличение оборонных расходов европейскими членами НАТО, а также продолжающуюся военную кампанию США и Израиля против Ирана. Пентагон также учитывает стратегическое значение американских баз в Европе: союзники предоставляют инфраструктуру и воздушное пространство для операций, направленных против Ирана.

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Наибольшие изменения могут коснуться Германии

Наиболее ощутимое сокращение может прийтись на Германию, где размещена крупнейшая группировка американских военных в Европе. В то же время НАТО планирует усиливать присутствие на восточном фланге Альянса. Страны, граничащие с Россией, заявляют о готовности софинансировать содержание американских войск на своей территории.

Окончательное решение относительно численности контингента примет президент США Дональд Трамп. Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби должен подготовить доклад для главы Пентагона Пита Хегсета, а 1 декабря тот должен представить президенту окончательные предложения относительно дальнейшего присутствия войск США в Европе.

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