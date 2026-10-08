Администрация президента США Дональда Трампа начала прямые переговоры с властями Мьянмы, сформированными военными после переворота 2021 года. Это означает изменение прежнего курса Вашингтона на изоляцию мьянманских генералов, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на американских чиновников и других лиц, осведомленных о контактах.

Встреча в Нейпьидо

Помощник госсекретаря США по вопросам разведки и исследований Майкл Вэнс 15 и 16 сентября провел переговоры с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном в столице Нейпьидо. По данным собеседников издания, одной из целей встречи было добиться освобождения американского бизнесмена Адама Кастильо.

Кастильо, бывший глава Американской торговой палаты в Мьянме, был задержан 11 июня в аэропорту Янгона. Его сторонники называли выдвинутые против него обвинения сфабрикованными. После освобождения он не комментировал обстоятельства дела, лишь поблагодарив президента Трампа.

В июне представители США и Мьянмы также встречались в Токио, и Вэнс участвовал в этих контактах. По информации одного из собеседников, к переговорам были привлечены представители Министерства финансов США, Министерства внутренней безопасности и Пентагона.

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Центры мошенничества и редкоземельные металлы

Одним из главных направлений американских контактов является противодействие центрам мошенничества в Мьянме, которые организуют, в частности, романтические и другие онлайн-мошенничества против граждан США. По данным источников, Федеральное бюро расследований США напрямую контактировало с властями Мьянмы по вопросам киберпреступности.

Американские чиновники также обсуждали возможный доступ к крупным залежам тяжелых редкоземельных металлов в Мьянме, которые используются в производстве электромобилей и ветряных турбин. При этом значительная часть этих месторождений находится на территориях, контролируемых этническими вооруженными группировками, воюющими против военных властей. Китай в настоящее время является основным импортером этих ресурсов.

Санкции против Мин Аун Хлайна остаются в силе

Мин Аун Хлайн остается под американскими санкциями за нарушения прав человека, в частности за массовые убийства и изгнание сотен тысяч мусульман-рохинджа в 2016–2017 годах, которые Вашингтон признал геноцидом. Госдепартамент США заявил, что контактирует со всеми сторонами в Мьянме по вопросам, касающимся американских интересов, и поднимает вопросы прекращения насилия и освобождения политических заключенных.

Менее чем через две недели после визита Вэнса военные Мьянмы нанесли авиаудар по переполненному рынку в штате Ракхайн. По данным представителей ООН по правам человека, погибли более 50 человек, еще десятки получили ранения.

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