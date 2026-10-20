Министерство внутренней безопасности США заявило, что украинцы и суданцы, находящиеся в стране по программе временного защищенного статуса (TPS), пока сохраняют защиту от депортации. Как сообщает The Guardian, срок действия TPS должен был завершиться 19 октября для примерно 101 тысячи украинцев и 1,8 тысячи суданцев.

Срок защиты не уточнили

В письменном заявлении DHS указало, что до нового объявления лица, на которых распространяются временные меры для Украины и Судана, будут сохранять защиту. Ведомство сообщило, что объявит решение в надлежащее время, однако не уточнило, как долго будет действовать этот статус и когда будет принято окончательное решение.

DHS также не ответило на запрос о действительности разрешений на работу. Обычно TPS дает людям право работать в США, пока защита остается в силе.

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TPS для Украины действует с 2022 года

Украине впервые предоставили TPS в апреле 2022 года после полномасштабного вторжения Российской Федерации, государства-агрессора. Администрация Джо Байдена в последний раз продлила действие статуса в январе 2025 года еще на 18 месяцев — до октября 2026 года.

Руководитель благотворительной организации Hope For Ukraine Юрий Бойченко назвал решение правительства временным шагом, который не решает вопрос постоянного проживания этих людей в США. Он подчеркнул, что украинцы не могут безопасно вернуться домой.

Программа TPS для Судана действует с 1997 года и неоднократно продлевалась из-за вооруженного конфликта и политической нестабильности в стране. По данным издания, администрация президента Дональда Трампа ранее прекратила TPS для более чем 1 миллиона человек из 13 стран, в частности Венесуэлы, Гаити, Гондураса, Никарагуа, Афганистана и Сирии.

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