Посольство США на Фиджи заявило, что хакеры, связанные с Китаем, взломали сеть региональной организации в столице страны Суве и сохраняли к ней доступ в течение нескольких дней. По данным американской дипмиссии, атака произошла между июлем и августом. Об этом сообщает Taipei Times.

Полиция Фиджи расследует сообщения

Министр полиции и коммуникаций Фиджи Иоане Наивалуруа сообщил, что изучает ситуацию после заявления посольства США. По его словам, полиция расследует предполагаемую атаку. Министр также призвал правительства, организации и частный сектор принять превентивные меры и усилить защиту цифровых систем.

Американская дипмиссия не назвала организацию, чья сеть якобы была взломана. В то же время она заявила, что связанные с Китаем хакеры также нацеливаются на иностранные правительства, организации и телекоммуникационные сети на тихоокеанских островах.

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Реакция Китая и региональной организации

Представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекину неизвестно об этом случае. Она сказала, что Китай выступает против хакерской деятельности и противодействует ей в соответствии с законодательством. В то же время Мао Нин заявила, что Китай выступает против использования вопросов кибербезопасности для дискредитации страны.

Американская дипмиссия также упомянула операцию ФБР в августе против хакеров, которых Вашингтон связывает с Китаем и обвиняет в атаках на критическую инфраструктуру Соединенных Штатов. В аффидевите ФБР говорилось о группировке QTFY, в которую входили бывшие китайские военные и которая работала на компанию, оплачиваемую Министерством государственной безопасности КНР. Согласно документу, группировка атаковала NASA, Министерство энергетики США и энергетические компании.

Секретариат Форума тихоокеанских островов заявил, что не был организацией, подвергшейся взлому. Представительница форума подчеркнула, что кибербезопасность приобретает все большее значение для региона, поскольку цифровая безопасность связана с его экономической устойчивостью, национальным суверенитетом и региональной безопасностью.

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