Соединенные Штаты заверили президента Ливана Жозефа Ауна, что не дадут Израилю согласия на расширение зоны безопасности на юге страны, если у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не будет повода для ударов по возвышенностям между Иклим-эт-Туффахом и Джабаль-Риханом. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на политический источник, непосредственно вовлеченный в ливанско-израильские переговоры.

По словам собеседника издания, Аун поддерживает контакты с высокопоставленными чиновниками администрации США и просит их оказать давление на Нетаньяху, чтобы не допустить расширения зоны безопасности. Опасения ливанского президента усилились после переноса поддерживаемой США военной встречи Ливана и Израиля до завершения выборов в Кнессет и промежуточных выборов в США.

Послание для «Хезболлы»

Собеседник издания отметил, что условием американских заверений является отсутствие действий, которые могли бы стать поводом для атаки на возвышенности. Речь прежде всего идет о «Хезболле». Поскольку диалог Ауна с группировкой приостановлен, президент обсуждает этот вопрос со спикером парламента Набихом Берри, союзником «Хезболлы».

Источник утверждает, что ливанские силовые и военные структуры получили данные о предупредительных мерах «Хезболлы» на случай возможного израильского наступления в этом районе. Он также считает маловероятным, что группировка первой нарушит режим прекращения огня, однако отмечает: в случае атаки на ее позиции она будет вынуждена обороняться. Жители прилегающих районов опасаются распространения противостояния на населенные пункты к северу от реки Литани, где «Хезболла», по данным источника, построила укрепления вблизи жилых кварталов.

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Грузовик со взрывчаткой

По данным Asharq Al-Awsat, ливанские Силы внутренней безопасности в Дахр-эль-Байдаре изъяли партию взрывчатки, которую перевозили грузовиком в южный пригород Бейрута. Парламентский источник, близкий к шиитскому политическому тандему, сообщил, что «Хезболла» пыталась добиться возврата грузовика без конфискации груза, однако силовые и военные структуры отказали.

По версии этого источника, группировка объясняла, что взрывчатку планировали доставить на юг для возможного противостояния с израильскими военными. Премьер-министр Ливана Наваф Салам призвал расширить расследование. Водитель грузовика и его спутник, по данным издания, заявили, что груз предназначался человеку в южном пригороде Бейрута, известному как Зульфикар.

Источник также связал изъятие взрывчатки с курсом ливанских властей на установление исключительного контроля государства над вооружениями: сначала к югу от Литани, а затем и на других территориях страны.

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