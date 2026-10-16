США ввели временные ограничения на несанкционированные полеты беспилотников вдоль границы с Мексикой. Инициативу 16 октября объявили Министерства транспорта, обороны и внутренней безопасности США, сообщает Anadolu Agency.

Параметры ограничений

Временные ограничения на полеты вступили в силу в пятницу. Они запрещают несанкционированную деятельность дронов на высоте до 400 футов, или 122 метров, над уровнем земли. Зона действия ограничений простирается на одну морскую милю — около 1,9 километра — к северу от американо-мексиканской границы.

Заявленные цели

Американские власти заявили, что эта мера призвана снизить риски для операций по обеспечению безопасности на границе и защитить федеральный персонал и объекты. Администрация также связывает решение с угрозами, которые, по ее утверждению, создают наркокартели и другая незаконная деятельность.

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Министр транспорта США Шон П. Даффи заявил, что ограничения дополняют усилия президента Дональда Трампа по усилению безопасности границы и противодействию угрозам, связанным с дронами. Министр обороны Пит Хегсет заявил, что новые правила дадут военным командирам больше осведомленности о потенциальных угрозах и больше вариантов реагирования на активность беспилотников.

Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин также заявил, что инициатива должна помочь защитить федеральный персонал и противодействовать угрозам со стороны дронов картелей.

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