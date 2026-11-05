США ввели санкции против двух лиц и одной компании, которых Государственный департамент США обвинил в содействии Ирану в закупке переносных зенитных ракетных комплексов. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Госдепартамент США.

Кого внесли в санкционный список

Под санкции попали Мохаммед Али Толибов, генеральный директор белорусской компании Armory Alliance, зарегистрированная в Нигерии Vanguard Tactical Supply Limited, а также Алишер Домуллоджанов, который базируется в России.

По утверждению Госдепартамента, эта сеть пыталась содействовать закупке для Ирана ПЗРК китайского происхождения. Американское ведомство заявило, что для этого могли использоваться фиктивные конечные пользователи.

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Позиция Госдепартамента США

В Госдепартаменте заявили, что санкции должны перекрыть дополнительные каналы, которые Тегеран, по оценке Вашингтона, использует для восстановления своего арсенала. Там также отметили, что ограничения повышают риски для посредников и поставщиков из третьих стран.

Ведомство заявило, что США и далее будут выявлять сети, которые, по его оценке, вооружают иранские военные силы и Корпус стражей исламской революции. Соединенные Штаты также намерены ограничивать доступ Ирана к ресурсам, которые, по оценке Госдепартамента, поддерживают его дестабилизирующую деятельность.

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