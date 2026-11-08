США нанесли удар по торговому судну в Оманском заливе из-за нарушения блокады Ирана

Американские военные атаковали торговое судно в Оманском заливе после того, как его гражданский экипаж проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз пытался нарушить морскую блокаду Ирана.

Инцидент произошел в субботу, 7 ноября. Американский военный самолет нанес удар по кормовой части торгового судна M/V Huda, ходившего под флагом Сент-Китс и Невис. В результате удара судно было выведено из строя.

В CENTCOM заявили, что перед атакой американские силы приказали экипажу покинуть целевые зоны, однако предупреждения не были выполнены.

По информации американской стороны, грузовое судно пыталось покинуть региональные воды после захода в один из портов Ирана.

В Центральном командовании США также сообщили о результатах соблюдения морской блокады Ирана. Начиная с июля американские силы перенаправили 147 коммерческих судов, экипажи которых выполнили соответствующие требования. Еще пять торговых судов были выведены из строя после отказа подчиниться приказам.

В CENTCOM призвали моряков, находящихся вблизи иранского побережья или в прилегающих водах, соблюдать предупреждения американских военных.

«Всем морякам, проходящим вблизи иранских прибрежных районов или в прилегающих водах, рекомендуется соблюдать предупреждения о блокаде со стороны американских сил», — подчеркнули в командовании.

7 ноября силы CENTCOM вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе после того, как гражданский экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения и несколько раз пытался нарушить морскую блокаду против Ирана. Военный самолёт США нанёс удар высокоточным боеприпасом по корме судна M/V Huda под флагом Сент-Китса, выведя его из строя после того, как силы CENTCOM приказали экипажу покинуть целевые зоны. Грузовое судно пыталось покинуть воды региона после захода в иранский порт. Ознакомьтесь с полным текстом пресс-релиза онлайн: https://t.co/5wW1LqN1oW — Центральное командование США (@CENTCOM) 7 ноября 2026 г.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования США (CENTCOM).

Береговая охрана Национальной гвардии ОАЭ эвакуировала 22 человека после пожара на борту грузового судна в Оманском заливе. Все люди на судне были гражданами арабских стран, их благополучно доставили с корабля.

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