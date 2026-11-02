В новой стратегии немецкая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) смещает акцент с выхода страны из Европейского союза и еврозоны на реформирование объединения изнутри. Об этом сообщает TimesLIVE.

Партия была основана в 2013 году на фоне недовольства программами помощи государствам еврозоны с высоким уровнем долга. Изначально AfD выступала против единой валюты, а затем распространила критику на ЕС. Наибольшую поддержку она получила благодаря жёсткой позиции по вопросу иммиграции. Оппоненты и немецкая внутренняя разведка заявляют, что отдельные подходы партии опасно приближаются к идеям превосходства одних групп над другими и ксенофобии; AfD отвергает обвинения в экстремизме.

Стратегия реформирования ЕС

В прошлом месяце сопредседатель AfD Алис Вайдель представила в Европейском парламенте в Страсбурге стратегию «Новый курс для Европы». Её представили вместе с союзниками из группы «Европа суверенных наций». Документ переносит внимание с выхода из еврозоны и ЕС на пересмотр договоров для создания менее тесного союза.

Среди предложений — механизм отказа государств от отдельных общих политик, в частности в сферах расходов на оборону и иммиграции, а также более строгое соблюдение бюджетных правил. Стратегия оставляет возможность сохранения евро. Если попытки реформировать ЕС не дадут результата, вопрос о будущем европейском курсе Германии предлагают вынести на референдум.

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Споры внутри партии

Вопрос отказа от евро остаётся для AfD спорным. Глава молодёжного крыла партии Generation Deutschland Жан-Паскаль Гом считает, что жёсткая антиевропейская позиция может осложнить будущее сотрудничество с консервативным Христианско-демократическим союзом канцлера Фридриха Мерца, который в настоящее время отвергает союз с AfD.

Гом также пытался провести на партийном съезде в августе резолюцию о приверженности молодёжного крыла европейской идее, однако её отозвали из-за недостаточной поддержки. По его словам, вопрос евро оказался более спорным внутри партии, чем ожидали инициаторы.

После исторической победы на региональных выборах в Саксонии-Анхальт в сентябре AfD, которую материал называет самой популярной партией в общенациональных опросах, по-видимому, стала ближе к вхождению в федеральное правительство до конца десятилетия.

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