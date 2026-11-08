Стрельба в центре Кракова: нападавший и двое раненых полицейских перенесли операции

Мужчина, открывший огонь по прохожим в центре Кракова, перенес несколько хирургических операций. В настоящее время он находится в стабильном, но крайне критическом состоянии. Двое правоохранителей, раненных во время задержания нападавшего, также перенесли операции, их состояние стабилизировалось. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал полицейских героями.

Информацию о состоянии участников перестрелки после полуночи 8 ноября обнародовал пресс-секретарь Малопольского воеводского управления.

По его словам, задержанному стрелку провели несколько операций. Несмотря на стабилизацию жизненных показателей, его состояние остается крайне критическим. Мужчина находится в больнице под наблюдением медиков.

Двое полицейских, получивших огнестрельные ранения во время задержания нападавшего, также перенесли хирургические операции. По последним данным, состояние обоих правоохранителей стабильное.

Ранее сообщалось, что один из полицейских получил три огнестрельных ранения, а его состояние оценивалось как очень тяжёлое. Второй правоохранитель также получил огнестрельное ранение.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал имена двух правоохранителей, вступивших в перестрелку с нападавшим. Это старшие констебли Якуб Кулик и Артур Моранский.

Глава польского правительства назвал их настоящими героями. По его словам, полицейские, рискуя собственной жизнью, вероятно, спасли многих людей.

«Они, вероятно, спасли много человеческих жизней, несмотря на риск потерять свои собственные», — написал Туск в социальных сетях.

Также премьер пожелал раненым правоохранителям скорейшего выздоровления.

После ранения Якуба Кулика его сослуживцы из добровольной пожарной охраны обратились к гражданам с просьбой сдать кровь. По информации Radio Bielsko, полицейский ранее служил в 18-м десантно-штурмовом батальоне в Бельско-Бялой, а впоследствии перешел на службу в полицию.

Для Кулика отдельно объявили о потребности в донорской крови группы AB Rh+.

Об этом сообщают Reuters и польские СМИ.

Нападение произошло 7 ноября около 15:00 на Главной рыночной площади Кракова. Мужчина, находясь за рулем автомобиля, открыл огонь по случайным прохожим. После этого он продолжил движение по городу, а правоохранители начали преследование.

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский сообщил, что полицейские открыли ответный огонь примерно через три минуты после первого сообщения о стрельбе. В ходе перестрелки нападавший был ранен и задержан, после чего доставлен в больницу.

По официальным данным, в результате нападения погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Еще 15 человек получили ранения. Среди погибших был гражданин Великобритании.

Польские правоохранители продолжают расследование. Следователи выясняют мотивы нападавшего, проверяют его возможные связи и обстоятельства подготовки преступления. К работе привлечены Агентство внутренней безопасности Польши и Служба военной контрразведки.

Напомним, в польском Кракове вооруженный мужчина убил шестерых человек на главной площади города. Полиция открыла огонь по нему и задержала нападавшего.

В Кракове, Польша, в результате стрельбы на рыночной площади погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Премьер-министр Дональд Туск после совещания с представителями служб и администрации заявил, что в стране 8 и 9 ноября будет объявлен национальный траур.

Читай нас в