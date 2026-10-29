В Финляндии информационное агентство STT с марта следующего года прекратит работу новостного и фотожурналистского подразделений. Это решение приведет к потере 89 рабочих мест. Об этом сообщает YLE News.

Сокращение персонала

В ходе переговоров о реструктуризации рассматривалось положение всех 95 постоянных сотрудников STT. Шестерым из них предложат продолжить работу в компании на должностях, не связанных с журналистикой.

Подразделение Viestintäpalvelut, распространяющее пресс-релизы, продолжит работу и после марта. В нем работают семь человек, которых не привлекали к переговорам о реструктуризации.

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Финансовые трудности

В прошлом месяце STT объявило о намерении прекратить деятельность после почти 140 лет работы. В агентстве объяснили реструктуризацию длительными убытками и сложными условиями работы.

В прошлом году крупнейший акционер STT, Sanoma Media Finland, заявил о намерении существенно сократить использование новостных и фотосервисов агентства. Это вызвало очередную реструктуризацию и поставило будущее компании под сомнение.

Правительство предоставило STT около 1 млн евро государственной помощи, однако агентство не приняло эти средства, поскольку сочло их недостаточными для продолжения работы. STT базируется в Хельсинки и было основано в 1887 году. Его новостными и фотожурналистскими материалами на протяжении истории пользовались все крупнейшие финские медиа.

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