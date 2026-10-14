Федеральный суд Австралии признал недействительным решение федерального правительства о защите 400 гектаров участка золотого проекта McPhillamys возле Блейни в штате Новый Южный Уэльс. Решение, принятое в 2024 году тогдашним министром окружающей среды и водных ресурсов Таньей Плиберсек, остановило реализацию золотого рудника стоимостью около $1 млрд, сообщает ABC News.

Суд признал декларацию недействительной

Компания Regis Resources оспорила решение министра в августе 2024 года. Охранная декларация распространялась, в частности, на территорию, где компания планировала построить хвостохранилище для отходов добычи. Золотой проект получил одобрение в 2023 году.

Плиберсек заявляла, что декларация должна защитить истоки и источники реки Белубула, а хвостохранилище можно разместить в другом месте. Regis Resources возражала, что это решение касается критически важной части площадки и делает проект финансово нежизнеспособным.

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Вопрос рассмотрят повторно

Судья Джеймс Стеллиос установил, что сведения, связанные с историей Blue Banded Bee, фактически представляли собой новое заявление. Его следовало передать правительственному докладчику для рассмотрения и проведения публичных консультаций. Вследствие этого, заключил суд, министр приняла декларацию без надлежащих полномочий.

Судья подчеркнул, что решение не оценивает по существу утверждения о культурной значимости территории или угрозе ее повреждения либо осквернения. Заявление об охране участка в 2020 году подала старейшина народа вираюри Нэри Рейнольдс, его поддержала Wiradyuri Traditional Owners Central West Aboriginal Corporation.

Суд постановил вернуть вопрос на повторное рассмотрение федеральному министру окружающей среды и водных ресурсов Мюррею Уотту. Стороны должны представить письменные позиции по судебным расходам до 27 октября. В отчете за 2026 год Regis Resources сообщила, что работы над альтернативным хвостохранилищем уже значительно продвинулись, а окончательное инвестиционное решение по McPhillamys компания планирует принять в первой половине 2028 года.

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