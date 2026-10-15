В Австралии семейный суд более десяти лет назад не принял существенных мер после того, как данные судебных транскриптов стали доступны в Индии без предварительного одобрения суда. Как сообщает ABC News, бывший национальный менеджер Auscript Пол Катбуш обратился по этому поводу в федеральные суды и Австралийскую федеральную полицию в декабре 2014 года.

В то время Auscript предоставляла услуги транскрибирования для двух судов. Семейный суд охарактеризовал несообщение компанией об офшоринге данных как «техническое, незначительное и несущественное нарушение», которое не требовало значительных действий.

Пилотный проект в Индии

Ответ на сообщение Катбуша о нарушении общественных интересов поступил через два года. В письме 2016 года Семейный суд указал, что контракт не содержал прямого положения, запрещавшего Auscript выполнять работу за пределами страны. В то же время контракт предусматривал, что компания не может передавать информацию за пределы Австралии или предоставлять к ней доступ лицам за рубежом без предварительного одобрения суда.

Суд также подтвердил, что Auscript сообщила о контролируемом пилотном проекте в Индии, который длился примерно семь месяцев. По данным компании, аудиофайлы во время тестирования передавались в зашифрованном виде и удалялись в течение 48 часов, а проект прекратили из-за недостаточного качества транскриптов.

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Катбуш, отвечавший за надзор над проектом Auscript по передаче данных в Индию, заявил, что, по его мнению, операция продолжалась дольше семи месяцев. По его словам, в Индию направили около десяти сотрудников Auscript и оборудование, а он еженедельно общался с бухгалтером в Индии, который помогал в работе проекта.

Новый случай и призывы к расследованию

Ранее в этом году VIQ Solutions, которая получила контракт после Auscript, нарушила контракт с Содружеством Австралии, разрешив доступ к чрезвычайно чувствительным судебным файлам в Индии. Вскоре после сообщения ABC об этом случае компанию перевели в процедуру ликвидации, а ее деятельность прекратили.

Представитель Федерального окружного и семейного суда заявил, что нынешнее руководство до запросов ABC не знало об исторической переписке и связанных с ней обстоятельствах. Суд подчеркнул, что сейчас не разрешает зарубежный доступ к данным, связанным с транскриптами, и запрещает управление такими данными за пределами страны.

Теневой генеральный прокурор Майклия Кэш призвала провести судебно-технический аудит и при необходимости распространить его на предыдущие годы. Сенатор Дэвид Шубридж также высказался за независимое расследование того, что именно знало руководство суда и когда оно об этом узнало.

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