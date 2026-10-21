Федеральный судья в Северной Каролине, США, разрешил штату сохранить более строгие правила голосования по почте, введенные перед ноябрьскими выборами. Суд пришел к выводу, что менять процедуру уже слишком поздно, поскольку голосование фактически началось, сообщает The Hill.

Аргументы суда

В решении отмечается, что истцы подали ходатайство слишком поздно. Суд также сослался на позицию Верховного суда США, согласно которой нижестоящие суды, как правило, не должны менять правила выборов непосредственно перед голосованием.

Избирательная комиссия штата обновила правила незадолго до того, как в сентябре начали рассылать бюллетени. Бюллетень могут признать недействительным, если подпись не соответствует имени, указанному в заявлении избирателя. Окружным работникам избирательных органов также предписали не засчитывать голоса, если внутренний конверт запечатан ненадлежащим образом.

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Реакция и избирательный контекст

Губернатор Северной Каролины Джош Стайн, демократ, после решения избирательной комиссии назвал изменения «пощечиной избирателям» и заявил, что они обходят закон штата.

В штате состоится несколько заметных гонок в Конгресс, в том числе выборы в Сенат США на вакантное место. По оценке беспартийного прогнозиста Decision Desk HQ, демократ и бывший губернатор Рой Купер имеет 84% вероятности победить республиканца Майкла Уотли.

Анализ NBC News показал, что количество запросов на почтовые бюллетени от демократов Северной Каролины на 40% ниже, чем на этом этапе в 2022 году. Согласно сентябрьскому опросу NPR, PBS News и Marist, 60% демократов уверены, что Почтовая служба США вовремя доставит избирательную корреспонденцию; в 2024 году этот показатель составлял 86%.

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