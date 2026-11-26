Суд Европейского Союза по делу о польских ипотечных кредитах в злотых постановил, что отсутствие верхнего предела роста референтного индекса WIBOR само по себе не делает несправедливым условие договора о переменной процентной ставке. Как сообщает RMF24, окончательную оценку условий конкретного договора должен осуществлять национальный суд с учетом всех обстоятельств дела.

Вопросы суда в Кракове

Суд ЕС вынес решение в ответ на преюдициальные вопросы Окружного суда в Кракове. Они касались ипотечных кредитов в польских злотых с переменной ставкой, зависящей от WIBOR.

Заемщик утверждал, что банк недостаточно разъяснил механизм определения WIBOR и не сообщил об отсутствии верхнего предела его роста. По его мнению, из-за этого он не мог надлежащим образом оценить финансовый риск.

Суд ЕС отметил, что условия договора, согласно которым переменная ставка основывается на WIBOR и банковской марже, могут проверяться на предмет их потенциальной несправедливости. Это возможно и тогда, когда способ определения процентной ставки в целом регулируется национальным законодательством.

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Обязанности банка по информированию

Если такое условие касается основного предмета договора, национальный суд должен проверить, сформулировано ли оно ясно и понятно, а также надлежащим ли образом банк проинформировал потребителя об условиях кредита, в частности о его стоимости.

При оценке суд должен выяснить, действовал ли банк добросовестно и не создавало ли условие существенного дисбаланса прав и обязанностей сторон в ущерб потребителю. Суд ЕС подчеркнул значение требований Директивы 2014/17 об информировании клиента.

Для кредита с переменной ставкой без постоянного верхнего предела банк должен предупредить о риске существенного повышения процентов. В частности, он должен предоставить дополнительный пример годовой процентной ставки, рассчитанный по наивысшей ставке как минимум за 20 лет или за наиболее длительный доступный период данных, а также предупредить о возможном изменении общей стоимости кредита.

В рассматриваемом деле установленный законом максимальный размер процентов был связан с референтной ставкой Национального банка Польши, поэтому процентная ставка по кредиту не имела фиксированного верхнего предела. В то же время Суд ЕС указал, что право Евросоюза не требует введения такого лимита для переменной ставки.

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