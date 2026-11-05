Суд ЕС запретил маркировать пищевые продукты, содержащие каннабидиол, как органические — Politico

Суд Европейского Союза вынес решение, согласно которому пищевые продукты, содержащие каннабидиол (CBD), не могут маркироваться как «органические» до получения официального разрешения на продажу на рынке ЕС.

Поскольку Европейская комиссия классифицирует натуральный каннабидиол как новый пищевой продукт, который еще не прошел соответствующую процедуру допуска, суд признал, что предоставление такой сертификации вводит потребителей в заблуждение относительно качества и правового статуса товара.

Дело рассматривалось по жалобе продавцов конопляной продукции на отказ Национального института происхождения и качества Франции предоставить органическую сертификацию соответствующим товарам.

Источник: Politico.

Мальта стала первой страной ЕС, легализовавшей выращивание и личное употребление каннабиса.

Мэр Брюсселя и по совместительству вице-президент правящей Социалистической партии Бельгии Филипп Клоуз объявил о намерении добиваться декриминализации и, в конечном итоге, легализации каннабиса по примеру Нидерландов.

Инициатива по легализации каннабиса, выдвинутая коалиционным правительством Германии, противоречит законодательству Европейского Союза, свидетельствует анализ юридического отдела Бундестага.

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