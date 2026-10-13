Суд по импичменту на Филиппинах удовлетворил ходатайство обвинения и исключил два пункта обвинений против вице-президента Сары Дутерте. Вместе с ранее отозванным пунктом о взяточничестве это оставило в деле лишь обвинение в незадекларированных активах. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Какие пункты исключили

Прокуроры попросили суд исключить утверждения о нецелевом использовании средств, а также обвинение в угрозе убийством президенту Фердинанду Маркосу. На прошлой неделе они также подали ходатайство о снятии обвинения во взяточничестве.

Председательствующий в суде сенатор Фрэнсис Эскудеро, одобряя ходатайство, заявил, что пункты 1, 3 и 4 больше не будут входить в статьи импичмента и не будут вынесены на голосование членов суда для вынесения вердикта.

Единственное обвинение

Производство продолжается по пункту о незадекларированных активах. Обвинение утверждает, что Дутерте не задекларировала все свои активы, хотя должностные лица на Филиппинах обязаны ежегодно подавать соответствующие декларации. Главный прокурор Гервиль Луистро заявила, что имеющихся доказательств достаточно для отдельного рассмотрения этого пункта.

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Адвокат защиты Шейла Сисон назвала решение совершенно несправедливым, отметив, что прокуроры уже представили 14 свидетелей по делу против вице-президента.

Возможные последствия

Сара Дутерте, дочь бывшего президента Родриго Дутерте, уже несколько месяцев предстает перед Сенатом Филиппин в рамках процедуры импичмента. Признание ее виновной по единственному оставшемуся пункту может навсегда лишить ее права занимать выборные должности и поставить под угрозу ее участие в президентских выборах 2028 года.

В прошлом месяце 24-местный Сенат утвердил более низкий порог голосов для признания Дутерте виновной: конституционное требование о поддержке двух третей всех сенаторов он истолковал как две трети членов, способных участвовать в процессе. По данным издания, для обвинительного решения теперь необходимы 14 голосов.

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