Суд в Карачи, Пакистан, продлил на два дня срок содержания под стражей для следственных действий в отношении журналиста Икрарула Хассана по делу о предполагаемом распространении антигосударственного контента в социальных сетях. Об этом сообщает The Express Tribune.

Решение суда

Судебный магистрат Восточного района Карачи также отклонил ходатайство адвокатов Хассана и обязал Национальное агентство по расследованию киберпреступлений Пакистана (NCCIA) представить отчет на следующем заседании.

На прошлой неделе NCCIA доставило журналиста к магистрату, который передал его агентству на четыре дня содержания под стражей для следственных действий. В четверг Окружной и сессионный суд Восточного района отклонил ходатайство об обжаловании этого решения. Защита ставила под сомнение законность производства, подчеркивая, что дело касается цифровых и кибервопросов.

Суть дела

Дело против Хассана было возбуждено по статьям 9, 10, 20, 24 и 26-A Закона о предотвращении электронных преступлений 2016 года. В материалах дела утверждается, что журналист через личные аккаунты в X, Instagram и Facebook якобы распространял ложный, сфабрикованный, антигосударственный и клеветнический контент, чтобы настроить общественность против государства, его институтов и должностных лиц.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Согласно версии, изложенной в материалах дела, публикации Хассана якобы изображали государство, его институты и должностных лиц в ложном и искаженном виде, а законные меры представляли как спорные. Следствие также заявляет, что контент был открыто доступен и мог охватить аудиторию в Пакистане и за рубежом.

Заявление жены журналиста

Жена журналиста Фарах Икрар 12 октября заявила изданию, что группа неустановленных лиц, которые, по ее словам, представлялись сотрудниками NCCIA, забрала Хассана из их дома в районе Defence C в Лахоре. Она утверждала, что поздно вечером к дому пришли от пяти до семи человек, среди которых были женщины, угрожали выломать дверь, а затем силой забрали журналиста из комнаты.

Позже министр информации провинции Пенджаб Азма Бохари заявила, что полиция Пенджаба не задерживала Хассана, а обстоятельства происшествия проверяются. За несколько часов до сообщенного инцидента журналист опубликовал в X пост с критикой Пакистанской народной партии и упомянул Наваза Шарифа и президента Асифа Али Зардари.

Читай нас в