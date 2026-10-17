Федеральный конституционный суд Пакистана постановил, что мелкое или менее тяжкое правонарушение не может навсегда лишать человека возможности поступить на государственную службу. Суд поддержал решение Высокого суда Пешавара, который обязал власти провинции Хайбер-Пахтунхва рассмотреть кандидатуру претендента на должность полицейского констебля.

Как сообщает The Express Tribune, кандидата ранее признали виновным по делу по статьям 285 и 286 Уголовного кодекса Пакистана. Эти положения касаются неосторожного обращения с огнем, горючими материалами или взрывчатыми веществами. После признания вины кандидата оштрафовали на 500 пакистанских рупий.

Соразмерность последствий

В четырехстраничном решении, автором которого был судья Али Бакар Наджафи, указано, что при определении долгосрочных последствий приговора следует учитывать характер правонарушения, отношение человека к преступному поведению и вероятность новых правонарушений. Суд не нашел в материалах дела данных, которые свидетельствовали бы о том, что кандидат является систематическим правонарушителем.

Суд также обратил внимание, что признание вины может быть результатом договоренности, призванной избежать ненужной траты судебного времени, а иногда может свидетельствовать о раскаянии. В то же время последствия такого признания должны быть соразмерны правонарушению и не приводить к пожизненному запрету работать на государственной службе.

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В материалах дела не было подтверждения, что кандидату должным образом разъяснили долгосрочные последствия признания вины до достижения договоренности по статье 243 Уголовно-процессуального кодекса 1898 года. Суд также не увидел достаточных оснований считать приговор постоянным препятствием для его назначения на государственную службу.

Требования к кандидатам в полицию

Федеральный конституционный суд признал, что при отборе в полицию необходимо тщательно оценивать характер и пригодность кандидатов. Правила полиции 1934 года предусматривают, что новобранцы должны иметь хорошую репутацию.

В то же время суд подчеркнул, что одно лишь заявление о правонарушении, зафиксированное в FIR, без последующего предъявления обвинения или вынесения приговора остается лишь утверждением. Такие заявления иногда могут быть следствием личной неприязни или других мотивов, поэтому для оценки кандидата важны результаты расследования и выводы следователя.

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