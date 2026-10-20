В Великобритании Королевский суд Саутуарка в Лондоне рассматривает дело против ультраправого активиста Томми Робинсона, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон. Его обвиняют по двум эпизодам преследования журналистов Mail Эндрю Янга и Джейкоба Дирнхубера в 2024 году, вызвавшего страх насилия. Робинсон отрицает обвинения.

Как сообщает The Guardian, присяжным воспроизвели голосовое сообщение, которое Робинсон оставил редактору Daily Mail Теду Верити в августе 2024 года. В записи он заявил, что установил местонахождение сотрудников издания, имеет их фотографии и пообещал сделать «известными» их и их семьи. Он также попросил Верити связаться с ним и сказал, что готов «прийти постучать».

Показания журналистов

В заявлении, зачитанном в суде, Эндрю Янг сказал, что опасался мести со стороны подписчиков Робинсона из-за материалов об активисте после убийств в Саутпорте в 2024 году и обвинений в его влиянии на последовавшие беспорядки. По словам Янга, на тот момент у Робинсона было около 800 тысяч подписчиков в социальной сети X.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Суд также заслушал, что адрес Янга опубликовал анонимный аккаунт в X. После этого возле его дома и жилья другого журналиста, работавшего вместе с ним, стали появляться неизвестные мужчины. Дочь Янга в своем заявлении сообщила, что семья обеспокоилась безопасностью после публикации в аккаунте Робинсона фотографий ее матери и сестры со скрытыми лицами.

Переезд из дома

Джейкоб Дирнхубер заявил, что он и его партнерша выехали из дома после того, как Робинсон распространил в сети его изображение и, по данным суда, отправлял журналисту фотографии неизвестной женщины. Дирнхубер сказал, что долгое время будет чувствовать настороженность, поскольку Робинсон знает его адрес, а его фамилию легко идентифицировать.

Прокурор Бен Холт заявил, что дело касается реакции Робинсона на то, что он считал неоправданным вмешательством журналистов в его отдых. По словам прокурора, журналисты и члены их семей были вынуждены покинуть свои дома из-за запугивающих действий. Рассмотрение дела продолжается.

Читай нас в