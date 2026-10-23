Федеральный апелляционный суд США девятого округа признал незаконным решение президента Дональда Трампа развернуть Национальную гвардию в районе Лос-Анджелеса в штате Калифорния. Коллегия судей приняла решение большинством в два голоса против одного, сообщает The Hill.

Аргументы суда

Суд отклонил аргумент Трампа о том, что протесты против ужесточения иммиграционной политики, которые в отдельных случаях сопровождались насилием, давали ему основания забрать контроль над войсками у губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома.

Президент ссылался на закон, который позволяет федерализировать Национальную гвардию в случае восстания или когда исполнение закона с применением регулярных сил невозможно. Судья Дженнифер Сунг отметила, что ответчики не доказали ни одной из двух необходимых предпосылок для такого решения.

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Сунг поддержал судья Эрик Миллер, а судья Марк Беннетт высказал отдельное мнение. Беннетт считал, что апелляционный суд не должен был принимать решение, поскольку администрация стремилась отозвать апелляцию и продолжить рассмотрение дела в суде первой инстанции с учетом позиции Верховного суда США.

Значение решения

На раннем этапе этого дела девятый округ становился на сторону Трампа. Однако Верховный суд США ранее пришел к выводу, что Трамп не выполнил законодательные требования для одностороннего развертывания Национальной гвардии в Чикаго. Суд пояснил, что понятие «регулярные силы», вероятно, относится к Вооруженным силам США.

Развертывание Нацгвардии в Лос-Анджелесе уже завершилось. В то же время решение апелляционного суда станет обязательным для будущих коллегий девятого округа, если Трамп вновь попытается развернуть Национальную гвардию в Калифорнии. Отдельно отмечается, что развертывание Нацгвардии в Вашингтоне продолжается, но основано на другой правовой норме.

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