Федеральный суд США в округе Колумбия отклонил ходатайство американского активиста в сфере прозрачности Аарона Гринспена, который просил разрешить задать вопросы президенту Нигерии Боле Тинубу и лоббистской компании DCI Group. Запрос касался предполагаемых кибератак на сайт юридических исследований PlainSite в рамках дела о доступе к правительственным документам по Закону США о свободе информации (FOIA).

Суд пришел к выводу, что предложенное истребование доказательств не имеет достаточного отношения к основному делу FOIA, связанному с Федеральным бюро расследований США и Управлением по борьбе с наркотиками США, сообщает Premium Times Nigeria.

Запрос относительно предполагаемых атак

В сентябре Гринспен просил суд разрешить направить Тинубу четыре вопроса относительно предполагаемых атак типа «отказ в обслуживании» на PlainSite. Он утверждал, что президент Нигерии, его правительство или лица, якобы действовавшие от их имени, в частности DCI Group AZ, LLC, не отрицали причастности к атакам.

В то же время заявление Гринспена не подтверждало, что Тинубу или DCI Group совершили эти атаки, и не содержало доказательств, устанавливающих ответственных. Представители Тинубу, возражая против ходатайства, заявили об отсутствии независимого подтверждения предполагаемых атак.

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Суд также отклонил ходатайство Гринспена о вынесении решения без судебного разбирательства, просьбу Карла фон Баттена, не являющегося стороной дела, представить заключение друга суда, а также запрос Гринспена о судебном признании фактов.

Спор о материалах американских ведомств

Гринспен и нигерийский журналист Дэвид Хундейин в 2022–2023 годах направили в органы власти США запросы о документах, связанных с Тинубу и Абиодуном Агбеле. Они касались материалов совместного расследования ФБР, Управления по борьбе с наркотиками, Налоговой службы США и офисов федеральных прокуроров США в Иллинойсе и Индиане.

ФБР и Управление по борьбе с наркотиками предоставили 399 страниц материалов, часть которых была скрыта в соответствии с исключениями, предусмотренными американским законодательством. Отдельные документы по расследованию ФБР 1993 года 28 августа были переданы судье Берил Хауэлл для закрытого рассмотрения, поэтому они недоступны ни Гринспену, ни общественности.

Тинубу возражает против раскрытия части следственных материалов, ссылаясь на возможное наличие конфиденциальной налоговой и правоохранительной информации, а также на право на частную жизнь. ФБР и Управление по борьбе с наркотиками также обосновывают сокрытие отдельных данных защитой материалов большого жюри, конфиденциальных источников, методов расследований и персональных данных.

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