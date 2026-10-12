Высокий суд штата Лагос в Икое, Нигерия, отклонил заявление оператора многопрофильной больницы Euracare о прекращении коронерского расследования смерти Нкану Адичи-Эсеге — 21-месячного сына писательницы Чимаманды Адичи и ее мужа Ивары Эсеге.

Как сообщает Premium Times Nigeria, судья Айшат Опесанво постановила, что отсутствие тела ребенка само по себе не мешает коронеру установить обстоятельства смерти. Суд также отметил, что коронерское расследование должно устанавливать факты, а не является уголовным или гражданским процессом, в котором определяют виновных или привлекают кого-либо к ответственности.

Аргументы больницы

Компания Eurapharma Care Services Nigeria Limited, управляющая Euracare Multi-Specialist Hospital, утверждала, что кремация останков Нкану сделала проведение вскрытия невозможным. По мнению больницы, в таких обстоятельствах расследование могло бы основываться на предположениях.

Медучреждение также возражало против порядка представления доказательств, при котором его медицинский персонал должен был давать показания раньше других участников. Представитель Eurapharma Тайво Осипитан заявлял, что больница не должна представлять свои доказательства до того, как семья предоставит доказательства в поддержку обвинений в медицинской халатности.

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Обстоятельства смерти ребенка

Нкану умер 7 января после лечения в Atlantis Paediatric Hospital, откуда его направили в Euracare Multi-Specialist Hospital в районе Виктория-Айленд в Лагосе. Родители ребенка заявляли, что к смерти могла привести медицинская халатность, в частности выражали обеспокоенность по поводу седации, подачи кислорода, мониторинга состояния и экстренной реакции больницы.

Euracare отрицает нарушения, настаивая, что медики действовали в соответствии со стандартными процедурами, а ребенка доставили в учреждение в критическом состоянии. В марте Медицинская и стоматологическая следственная комиссия отстранила медицинского директора больницы и двух врачей, установив наличие prima facie признаков медицинской халатности. Это решение не было окончательным выводом относительно ответственности.

В июне суд временно приостановил коронерское расследование на время рассмотрения заявления Eurapharma. Новое решение суда открывает путь к его продолжению.

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