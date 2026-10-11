Суд в Нью-Дели в Индии приказал освободить трех лидеров вирусного движения тараканов, среди которых его основатель Абхиджит Дипке. Их задержали днем ранее, накануне крупного протеста против избирательного комиссара Индии.

Решение суда

Об освобождении Абхиджита Дипке, Саурава Даса и Ашутоша Ранки сообщила их адвокат Ратна Сингх. В публикации в социальных сетях она отметила, что решение об освобождении принял Суд исполнительного магистрата.

Как сообщает France 24, трех активистов задержали в субботу перед масштабной протестной акцией.

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Причина протестов

Протесты проходят на фоне заявлений о возможных нарушениях при пересмотре списков избирателей. Акция, перед которой были задержаны лидеры движения, была направлена против избирательного комиссара страны.

На архивном фото, сделанном 2 октября в Мумбаи, основатель Cockroach Janta Party Абхиджит Дипке обращается к сторонникам во время протеста по поводу возможных нарушений в списках избирателей.

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