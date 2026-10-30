Суд в Ченстохове, Польша, условно прекратил производство по делу двух охранников Ярослава Качиньского, установив для них двухлетний испытательный срок. Дариуш К. и Тадеуш М. также должны выплатить потерпевшему Рышарду Рачеку по 3 тысячи злотых.

Решение суда

Как сообщает Interia, суд признал, что охранники безосновательно применили силу к активисту Комитета защиты демократии. Пресс-секретарь Окружного суда в Ченстохове Доминик Богац заявил изданию, что производство в отношении двух обвиняемых условно прекращено на два года.

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Инцидент 2022 года

Инцидент произошел 15 октября 2022 года во время встречи Ярослава Качиньского с жителями Ченстоховы, которая проходила в актовом зале Университета Яна Длугоша. Охранники не пропустили на мероприятие 75-летнего пенсионера и активиста Комитета защиты демократии Рышарда Рачека.

По версии обвинения, мужчине выкрутили руки и силой вывели за дверь. После этого Рачек подал заявление в прокуратуру.

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