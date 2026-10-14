Суд в США обязал Белый дом восстановить аккредитацию журналистов CNN, MS NOW и Politico

Федеральный суд США вынес решение в пользу медиакомпаний CNN, MS NOW и Politico, признав попытку президента Дональда Трампа лишить их корреспондентов доступа в Белый дом нарушением закона.

Судья Тимоти Келли продлил действие чрезвычайного постановления от 24 сентября, согласно которому администрация президента обязана восстановить аккредитацию журналистов указанных изданий. В своём решении судья подчеркнул, что публичные высказывания Трампа свидетельствуют о лишении допуска из-за недовольства тональностью освещения работы администрации, а не по соображениям национальной безопасности, как пытались убедить суд правительственные юристы.

Конфликт обострился 18 сентября 2026 года, когда Трамп запретил журналистам трех изданий доступ в Белый дом, обвинив их в распространении ложной информации. В ответ СМИ подали совместный федеральный иск против президента и его советников из-за аннулирования аккредитаций без соблюдения надлежащей юридической процедуры.

Об этом пишет Reuters.

В США журналистам CNN, Politico и MS NOW отказали в доступе в Белый дом через несколько часов после того, как федеральный судья временно восстановил им доступ. У некоторых сотрудников СМИ изъяли аккредитации, в то время как другим представителям тех же редакций разрешили войти.

Министерство юстиции США начало проверку в отношении ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News в связи с возможным нарушением федерального антимонопольного законодательства после того, как телеканалы совместно приостановили освещение событий в Белом доме.

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