Федеральный судья Джулия Кобик в Бостоне временно приостановила действие правила администрации президента США Дональда Трампа, которое давало беженцам лишь 10 дней на обжалование решения о прекращении их правового статуса. Распоряжение будет действовать до 6 ноября, чтобы другой судья мог рассмотреть вопрос о более длительной блокировке этой политики, сообщает The Hill.

Сокращение срока обжалования

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) ввела новое правило 14 октября. Оно сокращало срок для ответа на уведомление о лишении правового статуса с 30 до 10 дней. По оценке Министерства внутренней безопасности США, изменение могло затронуть до 186 тысяч беженцев.

Представитель USCIS Зак Калер заявил, что иск является безосновательной попыткой помешать усилиям администрации по обеспечению соблюдения иммиграционных законов. Он также утверждал, что ведомство выявило ослабление процедур проверки претендентов при администрации Джо Байдена, а Министерство внутренней безопасности усиливает контроль, чтобы статус беженца получали только лица, имеющие на него право по закону.

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Иск беженцев и правозащитных групп

Группы по защите прав беженцев и четверо беженцев из Афганистана, Колумбии, Эфиопии и Ирака подали иск в Массачусетсе. Они обвинили администрацию в незаконном ограничении возможностей беженцев получать грин-карты при одновременном упрощении процедуры лишения их статуса.

Истцы оспаривают три политики, в том числе более широкую проверку беженцев, допущенных в США во время президентства Байдена. В ноябре иммиграционным служащим приказали повторно проверить этих людей, а рассмотрение заявлений на грин-карты приостановили на неопределенный срок. По мнению истцов, это оставило беженцев в правовой неопределенности: они не могут получить постоянное проживание и рискуют потерять статус без надлежащей возможности оспорить решение.

Постановление судьи Кобик не касается существа более широкого иска и не блокирует проверку беженцев или приостановление рассмотрения заявлений на грин-карты. В дальнейшем назначенный по делу судья определит, продлевать ли паузу в отношении правила о 10-дневном сроке.

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