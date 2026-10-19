Уголовный суд в Алжире 18 октября 2026 года приговорил двух мужчин к смертной казни за незаконный ввоз и сбыт 144 кг синтетических наркотиков — примерно 235 тысяч таблеток экстази. Это второй за две недели смертный приговор, вынесенный в стране в соответствии с законом о противодействии наркоторговле, принятым в июле 2025 года, сообщает The Rio Times.

Обстоятельства дела

По данным алжирского государственного радио и газеты Echorouk, суд первой инстанции в Дар-эль-Бейде рассматривал дело восьми участников сети. Прокуратура требовала смертной казни для всех фигурантов. Других обвиняемых приговорили к срокам от 10 лет лишения свободы или оправдали.

Обвинения касались ввоза, перевозки, хранения и сбыта психотропных и синтетических веществ в составе транснациональной организованной группы. Двух осужденных также судили за отмывание средств и тяжкую контрабанду, которая, по версии обвинения, угрожала общественному здоровью.

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Расследование началось после того, как 11 августа 2025 года полиция остановила возле леса Декар в районе Дели Ибрагим автомобиль Seat Ateca с иностранными номерными знаками. В машине правоохранители обнаружили 4 965 таблеток экстази. Во время дальнейшего обыска в районе Шерага, по данным Echorouk, были изъяты 48 упаковок с 140,6 кг экстази, 430 г кокаина и 13,07 млн алжирских динаров наличными.

Второй приговор по новому закону

5 октября тот же суд приговорил к смерти девять человек, шестерых из них — заочно. То дело касалось 113 кг кокаина и более 225 тысяч таблеток прегабалина.

Закон №25-03 от 1 июля 2025 года предусматривает смертную казнь за крупномасштабный незаконный оборот наркотиков. В то же время Алжир сохраняет мораторий на исполнение смертных приговоров с 1993 года. Осужденные по делу об экстази могут обжаловать решение суда первой инстанции.

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