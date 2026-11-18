Уголовный суд Карха в Багдаде приговорил шестерых граждан Франции к пожизненному заключению за членство в группировке «Исламское государство» (ИГИЛ). Как сообщает The National, решение было принято 18 ноября в рамках рассмотрения дел 47 французов, которых в июле 2025 года перевели из северо-восточной Сирии в Ирак.

Суд учел признание вины

Судья Мохаммед Салман заявил, что доказательства по делам достаточны для признания мужчин виновными в принадлежности к террористической организации. По его словам, это преступление предусматривает смертную казнь, однако наказание смягчили из-за признания вины обвиняемыми.

Согласно иракскому законодательству, пожизненное заключение приравнивается к 20 годам лишения свободы. Такие приговоры также автоматически пересматриваются Кассационным судом в течение 30 дней. Заседание прошло с участием адвокатов защиты и представителей посольства Франции в Ираке.

Среди осужденных — Тома Барнуэн

Одним из шести осужденных является 45-летний Тома Барнуэн, которого издание называет одним из давних участников экстремистского движения среди 47 французов. На заседании 1 ноября он признал вину в принадлежности к ИГИЛ и участии в террористических действиях, угрожавших общественной безопасности и жизни людей.

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Барнуэн рассказал суду, что принял ислам перед поездкой в Сирию в начале 2014 года. Сначала он находился в провинции Латакия, где, по его словам, проходил религиозную и военную подготовку под псевдонимом Абу Ахмед аль-Фаранси. Затем его перевели в отдел переводов медиацентра Al Hayat в Ракке, который был одним из главных пропагандистских подразделений ИГИЛ. В декабре 2017 года Барнуэна задержали курдские силы в Хасаке возле иракской границы.

Шестнадцать осужденных по делам французов

После последнего решения количество осужденных граждан Франции из группы из 47 человек выросло до 16. 27 октября тот же суд приговорил семерых французов: шестерых — к пожизненному заключению, еще одного — к 15 годам лишения свободы. 29 октября пожизненные приговоры получили еще трое обвиняемых.

По данным Высшего судебного совета Ирака, во время операции по переводу под руководством США иракские власти получили 5704 подозреваемых в связях с ИГИЛ, представляющих 61 национальность, и предали их суду.

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