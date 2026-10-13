В США судьи Верховного суда Соня Сотомайор и Нил Горсач раскритиковали повторное уголовное преследование гражданина Мексики Хесуса Эрреры-Саласара за незаконный повторный въезд в страну. Как сообщает The Hill, они заявили о серьезных конституционных проблемах и поставили под сомнение соответствие такого подхода запрету двойного привлечения к ответственности.

Верховный суд не принял дело

13 октября Верховный суд отказался рассматривать жалобу Эрреры-Саласара вместе с десятками других апелляций. Сотомайор и Горсач согласились, что дело не следовало принимать к рассмотрению, поскольку мужчину уже депортировали из США. В то же время они выразили надежду, что обстоятельства этого дела нетипичны.

В своем заявлении, к которому присоединился Горсач, Сотомайор призвала суды в дальнейшем избегать ситуаций, создающих конституционный абсурд, и в полной мере применять гарантии положения Конституции США о запрете двойного привлечения к ответственности.

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Два приговора за незаконный въезд

Согласно судебным документам, Эрреру-Саласара впервые обнаружили в Техасе в 2020 году и приговорили к лишению свободы за незаконный повторный въезд. Позднее, когда он все еще находился под надзором после освобождения и должен был оставаться на территории США под контролем правоохранительных органов, его обнаружили в Оклахоме. Там мужчину во второй раз осудили за незаконный повторный въезд.

Эррера-Саласар отбыл оба наказания, а в 2024 году его выдворили из США. Он утверждал, что второе преследование нарушило Пятую поправку к Конституции США. Однако Апелляционный суд США десятого округа не увидел нарушения, указав, что оба приговора касались отдельных правонарушений.

Сотомайор и Горсач отметили, что когда человека осуждают за непрерывное и не прерывавшееся поведение, прецеденты и логика запрета двойного привлечения к ответственности убедительно свидетельствуют против нового обвинения за то же деяние лишь из-за иной временной отметки.

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