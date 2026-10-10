В Ливане на контрольно-пропускном пункте в Дахр-эль-Байдаре задержали двух мужчин, в автомобиле которых, по данным анонимного судебного источника, обнаружили 500 килограммов взрывчатых веществ. Об этом со ссылкой на источник, общавшийся с AFP, сообщает Asharq Al-Awsat.

Задержание по пути в Бейрут

По словам источника, мужчин остановили в четверг после обеда на пункте контроля в восточной части страны, неподалеку от дороги, соединяющей Ливан с Сирией. Автомобиль направлялся в Бейрут.

Во время обыска силовики изъяли 250 килограммов взрывчатки типа TNT и еще 250 килограммов C4, сообщил источник. Место назначения этих веществ остается неизвестным.

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Судебный источник также сообщил, что, по предварительным данным следствия, один из задержанных является сыном чиновника «Хезболлы», а другой якобы является членом этой группировки.

Реакция Министерства юстиции

Ливанские власти официально не подтвердили информацию, предоставленную судебным источником. В то же время министр юстиции Адель Нассар заявил в X, что расследование относительно изъятой взрывчатки и связанных с ней обстоятельств будет продолжено до конца.

Нассар также подчеркнул продолжение работы по разоружению незаконных группировок, борьбе с терроризмом и преследованию нарушителей закона. По данным издания, в 2025 году Ливан одобрил план разоружения «Хезболлы».

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