Соседи подозреваемого в стрельбе в Кракове рассказали о его семье и арсенале оружия

Жители дома в Островце-Свентокшиском, где проживал 24-летний Михал Оксинский, рассказали, что его семья не привлекала внимания конфликтами или странным поведением.

В то же время соседей давно удивляло большое количество оружия в доме.

По словам одной из жительниц, у семьи был огромный сейф размером примерно с холодильник. Его, как рассказывали соседи, привезли ещё в прошлом году.

Также люди неоднократно видели отца Михала в военной одежде с оружием. Самого парня описывают как замкнутого одиночку, который постоянно ходил в капюшоне, странно одевался и не имел заметного круга общения.

Родителей подозреваемого соседи вспоминают как спокойных и доброжелательных людей. Они не припоминают ссор или криков в семье.

После трагедии жители также вспомнили, что в день убийства Михал несколько раз спускался к автомобилю и выносил из квартиры какие-то вещи. Соседи предполагают, что это могло быть оружие.

Источник: Fakt.pl

Напомним, в польском Кракове вооруженный мужчина убил шестерых человек на главной площади города. Полиция открыла огонь по нему и задержала нападавшего.

В Кракове, Польша, в результате стрельбы на рыночной площади погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Премьер-министр Дональд Туск после совещания с представителями служб и администрации заявил, что в стране 8 и 9 ноября будет объявлен национальный траур.

Во время операции по задержанию мужчины, причастного к смертельной стрельбе в польском Кракове, ранения получили двое полицейских. Момент задержания попал на видео, которое распространили польские СМИ.

Прокуратура Кракова в Польше планирует в воскресенье официально начать расследование нападения на Главной рыночной площади города и квалифицировать дело как деяние террористического характера.

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