10 ноября 2026 года — День памяти Ататюрка в Турции: в 09:05 вся страна замирает

Ежегодно 10 ноября в Турции отмечают День памяти Мустафы Кемаля Ататюрка — основателя Турецкой Республики и её первого президента. Именно в этот день в 1938 году он скончался в Стамбуле в 09:05, и с тех пор в это время страна останавливается на две минуты молчания. Памятные мероприятия проходят по всей Турции, а чествование Ататюрка продолжается в течение специальной тематической недели.

День памяти Ататюрка связан с датой его смерти. 10 ноября 1938 года Мустафа Кемаль Ататюрк скончался во дворце Долмабахче в Стамбуле. Ему было 57 лет. Причиной смерти стала болезнь, из-за которой его здоровье постепенно ухудшалось. Новость о смерти президента стала большим событием для страны, ведь он был не только главой государства, но и одним из главных деятелей, определивших направление её развития после распада Османской империи.

Первые масштабные мероприятия памяти провели уже 10 ноября 1939 года — через год после смерти Ататюрка. С тех пор эта дата стала ежегодным днём его чествования. Сначала церемонии носили преимущественно траурный характер. В городах собирались представители власти, военные, общественные деятели и обычные жители. Они слушали речи о жизни Ататюрка, его роли в становлении Турции, а затем возлагали цветы к памятникам и бюстам. Со временем традиция расширилась: к официальным церемониям добавились образовательные и культурные мероприятия, посвященные его жизни и деятельности.

Сегодня, 10 ноября, — не праздник, а день национальной памяти. Турки вспоминают Ататюрка, его вклад в создание республики и перемены, произошедшие в стране под его руководством. Официальные мероприятия организуют не только в городах Турции, но и в турецких дипломатических представительствах за рубежом. В стране также проводится специальная Неделя памяти Ататюрка, которая охватывает период после 10 ноября.

Кто такой Мустафа Кемаль Ататюрк

Мустафа Кемаль родился в 1881 году в Салониках, которые в то время входили в состав Османской империи. Он получил военное образование и сделал карьеру в османской армии. Во время Первой мировой войны Ататюрк прославился благодаря командованию войсками в битве при Галлиполи. После поражения Османской империи и её фактического распада он возглавил национальное движение, выступившее против раздела турецких земель и иностранной оккупации. Эта борьба завершилась созданием Турецкой Республики в 1923 году.

29 октября 1923 года Турцию официально провозгласили республикой, а Мустафа Кемаль стал её первым президентом. Он возглавлял государство до самой смерти. Именно под его руководством страна пережила масштабные политические, правовые, образовательные и культурные преобразования. Среди них — упразднение султаната и халифата, переход на латинский алфавит вместо арабского письма для турецкого языка, введение нового гражданского законодательства и реформы образования. Ататюрк также выступал за расширение участия женщин в общественной и политической жизни. Эти изменения существенно повлияли на то, какой стала Турция в XX веке.

Фамилию Ататюрк, которую переводят как «отец турок», Мустафа Кемаль получил в 1934 году. Её ввели после принятия закона о фамилиях, когда граждане страны должны были выбрать себе постоянные фамилии. Турецкий парламент присвоил эту фамилию именно Мустафе Кемалю, подчеркнув его роль в создании современной республики. С тех пор имя Ататюрк стало неотъемлемой частью истории Турции. Его памятники, портреты и цитаты можно увидеть в государственных учреждениях, школах, университетах и общественных местах.

Что происходит в Турции в 09:05

Самая известная традиция 10 ноября — общенациональная минута молчания, которая на самом деле длится две минуты. Она начинается ровно в 09:05 по местному времени — именно тогда 10 ноября 1938 года скончался Ататюрк. В этот момент в городах звучат сирены, а люди прерывают повседневные дела, чтобы почтить его память. На дорогах могут останавливаться автомобили, пешеходы замирают на улицах, а сотрудники учреждений и предприятий выходят на совместную церемонию или присоединяются к ней на месте.

Эта традиция заметна даже в крупных городах с оживлённым движением. Например, в Стамбуле к сиренам могут присоединяться гудки паромов на Босфоре. Водители останавливают транспорт, а пассажиры и прохожие стоят в тишине. Так страна на короткое время объединяется в общем почтении. По окончании двух минут обычно возобновляется работа транспорта, учреждений и предприятий.

Еще одна традиция — приспускать государственные флаги. 10 ноября турецкие флаги опускают в знак траура возле государственных учреждений, учебных заведений и других общественных мест. Памятные церемонии проводятся в школах, университетах, воинских частях, администрациях и на предприятиях. Участники возлагают венки к памятникам Ататюрку, слушают выступления и вспоминают ключевые события его жизни. В учебных заведениях ученикам рассказывают об истории создания республики и реформах, которые происходили в стране.

Аниткабир — место главной церемонии памяти

Центральные государственные мероприятия 10 ноября проходят в Анкаре, в мавзолее Аниткабир. Именно там похоронен Мустафа Кемаль Ататюрк. В комплекс приезжают президент Турции, представители правительства, военное руководство, дипломаты и другие официальные лица. Они возлагают венки к усыпальнице, после чего проводят церемонию почтения памяти. К мавзолею также приходят тысячи обычных граждан, желающих отдать дань уважения основателю республики. В этот день территория Аниткабира становится одним из главных мест проведения памятных мероприятий в стране.

История захоронения Ататюрка также имеет несколько важных этапов. После смерти его тело временно поместили в Этнографический музей Анкары. Там оно находилось до завершения строительства Аниткабира. 10 ноября 1953 года, спустя 15 лет после смерти, останки Ататюрка торжественно перенесли в мавзолей. С тех пор именно Аниткабир стал постоянным местом его захоронения и одним из самых известных мемориальных комплексов Турции.

Аниткабир — это не только место захоронения, но и большой архитектурный комплекс. Он расположен на холме в Анкаре и состоит из нескольких частей, среди которых Дорога львов, площадь для церемоний и мавзолей. На территории также работает музей, где представлены личные вещи Ататюрка, документы, фотографии, военные материалы и экспозиции, посвященные истории национально-освободительной борьбы. Посетители могут узнать больше о его военной карьере, политической деятельности и становлении Турецкой Республики. В обычные дни Аниткабир открыт для туристов, а 10 ноября сюда традиционно приходит особенно много людей.

Как проходит Неделя памяти Ататюрка

Празднование не ограничивается одним днем. В Турции 10 ноября также начинается Неделя памяти Ататюрка, в ходе которой в разных регионах проводятся тематические мероприятия. Школы и университеты организуют лекции, выставки, конкурсы, концерты и встречи, посвященные истории страны. Ученики готовят доклады о жизни Ататюрка, читают его речи и знакомятся с событиями, предшествовавшими созданию республики. В музеях и культурных центрах открывают тематические экспозиции, а по телевидению показывают документальные фильмы и программы о его деятельности.

Особое внимание уделяют словам и трудам Ататюрка. В учебных заведениях могут читать отрывки из его речей, обсуждать его взгляды на образование, науку, развитие государства и роль молодого поколения. Такие мероприятия призваны не только напомнить о дате смерти первого президента, но и объяснить его место в истории Турции. В них участвуют как государственные учреждения, так и общественные организации. Часть мероприятий носит официальный характер, другие проводят местные сообщества и учебные заведения.

Для многих турок 10 ноября — личный день памяти. Люди приходят к памятникам Ататюрку, приносят цветы, делятся семейными историями и публикуют слова благодарности в социальных сетях. В СМИ в этот день вспоминают его биографию, важные решения и исторические события, связанные с созданием республики. Несмотря на то, что Ататюрк умер почти 90 лет назад, его фигура до сих пор занимает заметное место в общественной жизни страны. Именно поэтому 10 ноября для Турции остается не просто годовщиной смерти бывшего президента, а днём, когда граждане вспоминают человека, с которым связывают рождение современного турецкого государства.

Читай нас в