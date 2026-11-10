Праздник 10 ноября: от перемирия до национального праздника — история Дня Победы в Азербайджане

10 ноября 2020 года вступило в силу соглашение о прекращении боевых действий между Азербайджаном и Арменией после 44-дневной войны вокруг Нагорного Карабаха. Изначально именно эту дату в Азербайджане планировали сделать Днём победы, однако впоследствии её перенесли на 8 ноября — в честь взятия города Шуша. Поэтому 10 ноября остается важной датой в истории конфликта, хотя официальный государственный праздник сейчас отмечается на два дня раньше.

10 ноября 2020 года стало важной датой для Азербайджана, поскольку именно тогда вступило в силу трехстороннее соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. Соглашение предусматривало прекращение огня, размещение российских миротворцев в регионе и передачу Азербайджану нескольких районов вокруг Нагорного Карабаха. Для Баку это стало завершением 44-дневной военной кампании, в ходе которой азербайджанские силы восстановили контроль над рядом территорий. Именно поэтому изначально власти страны выбрали 10 ноября для празднования Дня победы.

Однако впоследствии дату государственного праздника изменили. 2 декабря 2020 года президент Азербайджана подписал указ, согласно которому День победы должен был ежегодно отмечаться 10 ноября. Уже на следующий день, 3 декабря, появилось новое решение: праздничную дату перенесли на 8 ноября. Причиной стало то, что 10 ноября в Турции чтят память Мустафы Кемаля Ататюрка — основателя Турецкой Республики. Азербайджан и Турция имеют тесные политические и культурные связи, поэтому власти решили не совпадать по датам с днем памяти Ататюрка. Вместо этого для Дня Победы выбрали день, когда азербайджанский президент объявил о взятии Шуши.

Таким образом, в настоящее время 10 ноября не является официальной датой Дня Победы в Азербайджане. Государственный праздник отмечается 8 ноября, а 10 ноября упоминается прежде всего в связи с вступлением в силу соглашения о прекращении огня. В 2026 году эта дата приходится на вторник. В то же время в этом году 10 ноября будет дополнительным нерабочим днем в Азербайджане: День Победы 8 ноября приходится на воскресенье, поэтому выходной переносят на следующий рабочий день. Это не означает, что государственный праздник снова перенесли с 8 на 10 ноября.

Что предшествовало завершению 44-дневной войны

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха имеет долгую историю. В конце 1980-х годов противостояние между Азербайджаном и Арменией обострилось, а после распада Советского Союза переросло в полномасштабную войну. Боевые действия первой карабахской войны продолжались в начале 1990-х годов и завершились прекращением огня в 1994 году. После этого значительная часть Нагорного Карабаха и прилегающих районов оказалась под контролем армянских сил. Сотни тысяч людей покинули свои дома, а вопрос о статусе региона и возвращении перемещенных жителей оставался нерешенным на протяжении следующих десятилетий.

Международные посредники неоднократно пытались помочь сторонам достичь мирного соглашения. Переговоры велись при участии Минской группы ОБСЕ, в которую входили представители нескольких государств. Однако договориться об окончательном урегулировании конфликта не удалось. Время от времени на линии соприкосновения происходили вооружённые инциденты, а в апреле 2016 года стороны пережили многодневное обострение, известное как Четырёхдневная война. Осенью 2020 года боевые действия вновь переросли в масштабное противостояние.

27 сентября 2020 года на линии соприкосновения начались интенсивные бои. Азербайджан объявил о контрнаступательной операции, а Армения и силы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики также принимали участие в боевых действиях. В течение следующих недель стороны применяли артиллерию, ракетные системы, бронетехнику и беспилотники. Сообщалось о погибших и раненых среди военных и гражданских лиц, а также о разрушениях населенных пунктов. Конфликт вызвал обеспокоенность международного сообщества из-за угрозы для мирного населения и возможности дальнейшего расширения боевых действий в регионе.

Какие территории перешли под контроль Азербайджана

В ходе 44-дневной войны азербайджанские войска установили контроль над несколькими городами и районами, которые ранее находились под контролем армянских сил. Среди них были Джебраил, Физули, Зангелан и Губадлы. Одним из важнейших событий стал захват Шуши 8 ноября 2020 года. Город имеет особое значение для Азербайджана благодаря своей истории, архитектуре и культурному наследию. Именно это событие впоследствии стало основанием для выбора новой даты Дня победы.

После подписания соглашения о прекращении огня Азербайджану также был передан контроль над несколькими районами в соответствии с его условиями. Агдамский район перешел под контроль страны 20 ноября, Кельбаджарский — 25 ноября, а Лачинский — 1 декабря 2020 года. Эти территории имели важное значение для обеих сторон конфликта, в частности из-за расположения населенных пунктов и транспортных путей. Для людей, покинувших свои дома во время первой карабахской войны, эти изменения открыли возможность вернуться в родные места. В то же время для этого необходимо было решить сложные вопросы безопасности, разминирования и восстановления разрушенной инфраструктуры.

Что предусматривала договоренность от 10 ноября

Трехсторонняя заявление, вступившее в силу 10 ноября 2020 года, состояло из нескольких основных положений. Прежде всего, стороны должны были полностью прекратить огонь и остановить боевые действия на занимаемых позициях. В регионе был размещен российский миротворческий контингент, который должен был контролировать соблюдение договоренностей. Документ также предусматривал передачу Азербайджану Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов в установленные сроки. Отдельно стороны договорились о возвращении беженцев и перемещенных лиц в регион при содействии Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Соглашение также предусматривало разблокирование транспортных коммуникаций в регионе. В частности, стороны должны были обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении. Контроль за транспортным сообщением должны были осуществлять соответствующие структуры при участии российской стороны. Эти положения стали частью дальнейших переговоров о транспортных маршрутах и экономических связях на Южном Кавказе. В то же время реализация договоренностей сопровождалась спорами между сторонами относительно их толкования и выполнения.

Почему Шуша имеет такое значение для Азербайджана

Шуша — город в Карабахе, который считается одним из важных культурных центров Азербайджана. Он расположен в горной местности и известен историческими зданиями, мечетями, крепостью и архитектурными памятниками. Город также связан с жизнью многих азербайджанских поэтов, музыкантов и композиторов. В частности, Шушу считают одним из центров развития мугама — традиционного азербайджанского музыкального жанра. Поэтому его возвращение имело для страны не только военное, но и символическое значение.

Во время первой карабахской войны в начале 1990-х годов Шуша перешла под контроль армянских сил. Поэтому события ноября 2020 года стали важными для азербайджанского общества. 8 ноября президент Ильхам Алиев обратился к гражданам и объявил о переходе города под контроль азербайджанских сил. Именно это выступление стало одним из главных событий последнего этапа войны. Впоследствии дату объявления о взятии Шуши закрепили как День победы.

Как в Азербайджане отмечают День победы

Официальное празднование проходит 8 ноября. В Баку и других городах проводятся церемонии, посвященные событиям 2020 года, организуются выставки, концерты и тематические встречи. Представители власти и военного руководства принимают участие в памятных мероприятиях, а граждане посещают мемориалы и места захоронения погибших. В школах и университетах проводят уроки памяти, в ходе которых рассказывают о ходе войны и истории Карабаха. В СМИ выходят документальные программы, интервью с военными и материалы о восстановлении территорий.

Особое внимание уделяется семьям погибших военнослужащих и ветеранам. Во время памятных мероприятий вспоминают людей, погибших в ходе боевых действий, а также гражданских лиц, ставших жертвами обстрелов. К мемориалам приносят цветы, проводят минуты молчания и организуют встречи с семьями военных. Для многих граждан это не только государственный праздник, но и личный день памяти о близких. Поэтому торжественные мероприятия сочетаются с чествованием погибших.

В 2026 году День Победы приходится на воскресенье, 8 ноября, а на следующий день в Азербайджане отмечают День государственного флага. В связи с совпадением праздника с выходным 10 ноября объявлен дополнительным выходным днем для работников. Именно это могло стать причиной появления 10 ноября в календарях как даты, связанной с празднованием победы. Однако официальное название и дата государственного праздника остаются неизменными: День Победы в Азербайджане отмечают 8 ноября.

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