10 ноября 2026 года — День морской пехоты США: история от таверны до операций по всему миру

Ежегодно 10 ноября в США отмечают День рождения Корпуса морской пехоты — одного из самых известных подразделений американских вооружённых сил. Его история началась в 1775 году, ещё до провозглашения независимости Соединённых Штатов. В 2026 году Корпус будет отмечать 251-ю годовщину со дня создания, а главными традициями этого дня остаются торжественные церемонии, праздничные балы и особый ритуал разрезания торта.

Датой основания Корпуса морской пехоты США считается 10 ноября 1775 года. Тогда Второй Континентальный конгресс, собравшийся в Филадельфии во время войны за независимость американских колоний, принял решение создать два батальона морских пехотинцев. Они должны были служить вместе с военно-морскими силами колоний и быть готовыми к операциям как на суше, так и на море. Так появились Континентальные морские пехотинцы — предшественники современного корпуса. Именно дату принятия этой резолюции американские военные до сих пор считают днем рождения своей службы.

Решение о создании морской пехоты было принято в период, когда американские колонии боролись за независимость от Великобритании. Военным нужны были подразделения, которые могли бы действовать на кораблях, высаживаться на побережье, охранять суда и участвовать в боевых операциях. Поэтому в новые батальоны должны были набирать людей, хорошо знакомых с морским делом или способных принести пользу во время службы на флоте. Первым командиром Континентальной морской пехоты стал Сэмюэл Николас. Он организовал набор личного состава и формирование первых подразделений. С тех пор история морской пехоты тесно связана с развитием американского флота и военной историей страны.

В 2026 году Корпус морской пехоты США будет отмечать 251-ю годовщину. Именно 10 ноября состоятся традиционные торжества, хотя отдельные воинские части могут проводить праздничные мероприятия в другие дни, в зависимости от расписания службы. Это не общегосударственный выходной день для всех американцев. Прежде всего, это профессиональный праздник военнослужащих морской пехоты, ветеранов, их семей и людей, связанных с корпусом.

Почему празднование связано с таверной в Филадельфии

С историей создания морской пехоты связывают одну из самых известных таверн Филадельфии — Tun Tavern. Именно там, согласно распространённой исторической версии, набирали первых морских пехотинцев. Заведение было популярным местом встреч моряков и военных, а его расположение в портовом городе делало его удобным для набора людей на службу. Поэтому Tun Tavern часто называют местом рождения Корпуса морской пехоты США. Её название стало частью военной традиции, а изображение таверны используют в тематических материалах и во время торжеств.

В то же время важно различать исторический факт и символическую традицию. Документально подтверждено, что 10 ноября 1775 года Континентальный конгресс принял решение создать два батальона морской пехоты. А вот утверждение о том, что именно в Tun Tavern состоялось официальное формирование корпуса, не имеет такого же документального подтверждения. Тем не менее связь этого заведения с набором первых морских пехотинцев настолько прочно укоренилась в истории службы, что таверну до сих пор считают ее символической родиной. Даже первый известный праздничный торт, который использовали во время официальной церемонии в 1937 году, был оформлен в виде этого здания.

Как появился сам праздник

Несмотря на то, что морская пехота ведёт свою историю с 1775 года, официальная традиция ежегодного празднования 10 ноября сформировалась значительно позже. После окончания войны за независимость американские морские пехотинцы фактически прекратили своё существование. После Парижского мирного договора 1783 года корпус был расформирован. Однако в 1798 году Конгресс США принял решение восстановить его. Долгое время днём рождения морской пехоты считалось 11 июля — дата восстановления корпуса. Именно в этот день в течение определённого периода проводились памятные мероприятия.

Ситуация изменилась в 1921 году. Тогда майор Эдвин Макклеллан, работавший в историческом отделе штаба морской пехоты, предложил вернуться к дате первого создания корпуса — 10 ноября 1775 года. Идею поддержал тогдашний комендант морской пехоты генерал-майор Джон Арчер Лежен. 1 ноября 1921 года он издал приказ № 47, который закрепил дату 10 ноября как день рождения корпуса и определил порядок чествования его истории. С тех пор командование ежегодно зачитывало военнослужащим специальное послание об истории, задачах и традициях морской пехоты.

Первые празднования не были столь масштабными, как сегодня. Воинские части организовывали встречи, танцы и небольшие торжества. Постепенно появились праздничные балы, на которые приглашали представителей военного командования, политиков и общественных деятелей. Один из первых таких балов, согласно историческим данным корпуса, состоялся в Филадельфии примерно в 1925 году. Впоследствии празднование стало неотъемлемой частью военной культуры морской пехоты. А в 1950-х годах церемонии приобрели более четкий порядок, которого придерживаются и сегодня.

Как морские пехотинцы празднуют свой день рождения

Одна из главных традиций — торжественный Birthday Ball, или бал в честь дня рождения корпуса. Это официальное мероприятие, которое обычно сочетает в себе военную церемонию и праздничный ужин. Морские пехотинцы приходят в парадной форме, а среди гостей могут быть представители командования, ветераны, члены семей военных и приглашенные должностные лица. Во время церемонии вспоминают историю корпуса, чествуют тех, кто служил ранее, и говорят о современных военнослужащих. После официальной части обычно следуют ужин, общение, музыкальная программа и танцы. Такие балы организуют не только в США, но и на военных базах за рубежом.

Важное место в программе занимает зачитывание послания генерала Джона Лежена. Именно он в 1921 году заложил основу современного празднования и написал обращение, в котором напомнил об истории и боевом пути морской пехоты. Этот текст ежегодно зачитывают военнослужащим во время церемоний. К нему также добавляют обращение действующего коменданта корпуса. В посланиях упоминают предыдущие поколения морских пехотинцев, их службу и ответственность тех, кто продолжает традицию. Для военных это способ почувствовать связь с людьми, которые служили задолго до них.

Еще одна известная традиция — разрезание праздничного торта. Первая зафиксированная церемония такого рода состоялась в 1937 году в казармах морской пехоты в Вашингтоне. Тогда комендант корпуса генерал Томас Холкомб возглавил мероприятие, а торт изготовили в форме Tun Tavern. Впоследствии церемония стала обязательной частью празднования. Сегодня торт обычно разрезают специальной саблей — традиционным оружием, которое используется в парадной форме морской пехоты.

Особое значение имеет порядок раздачи первых кусков торта. Сначала кусок могут вручить почетному гостю, а затем — самому старшему по возрасту или выслуге морскому пехотинцу, который передает его самому молодому из присутствующих военнослужащих. Этот жест символизирует передачу опыта, знаний и традиций от старшего поколения к младшему. Так напоминают, что каждый новый морской пехотинец становится частью долгой истории корпуса. В церемонии могут принимать участие как военные с многолетним стажем, так и те, кто только недавно завершил подготовку.

Как празднуют военные, находящиеся вдали от дома

День рождения корпуса отмечают не только в крупных военных городках и штабах. Морские пехотинцы проводят церемонии на кораблях, зарубежных базах и даже в районах боевых операций. Если организовать полноценный бал невозможно, военные могут собраться на совместный ужин, зачитать традиционное послание и разделить праздничный торт. В полевых условиях вместо него иногда используют даже сладости из военного пайка. Главное для участников — не масштаб мероприятия, а возможность вспомнить историю службы и почувствовать связь с собратьями в разных уголках мира.

В некоторых подразделениях к празднованию добавляют спортивные мероприятия, совместные пробежки и встречи с ветеранами. Такие события помогают поддерживать командный дух и напоминают о физической подготовке, которая является важной частью службы. Военные также могут проводить открытые мероприятия для местных сообществ, рассказывать об истории корпуса и демонстрировать его технику и снаряжение. В то же время не все празднования носят развлекательный характер: в этот день вспоминают погибших морских пехотинцев и тех, кто продолжает службу вдали от своих семей.

Интересные факты о морской пехоте США

Корпус старше, чем независимость США. Континентальная морская пехота была создана 10 ноября 1775 года, а Декларация независимости Соединённых Штатов была принята лишь 4 июля 1776 года. То есть военная структура появилась ещё до официального провозглашения независимого государства.

У морской пехоты есть собственный девиз. Semper Fidelis — латинское выражение, которое переводится как «Всегда верный». Оно было официально утверждено в качестве девиза корпуса в 1883 году. Эти слова символизируют преданность военной службе, сослуживцам и стране.

У морских пехотинцев есть собственный музыкальный символ. Их официальный гимн — «The Marines’ Hymn». Он известен благодаря строкам о Триполи и Монтесуме, которые напоминают о военных кампаниях морской пехоты. Мелодия стала одной из самых узнаваемых частей её традиций.

День рождения празднуют даже в зоне боевых действий. Для морских пехотинцев дата 10 ноября настолько важна, что церемонии проводят и во время зарубежных операций. Даже если нет возможности организовать бал, военные стараются собраться вместе и соблюсти главные традиции.

Торт стал частью военного ритуала. Его не просто подают к праздничному столу: разрезание саблей и передача куска от старшего морского пехотинца младшему имеют символическое значение. Это напоминание о преемственности поколений и общей истории службы.

День рождения Корпуса морской пехоты США — это не просто годовщина создания воинского подразделения. Для его военнослужащих это повод вспомнить людей, которые служили до них, почтить память погибших и передать традиции новому поколению. Именно поэтому 10 ноября в морской пехоте сочетаются официальные церемонии, праздничные встречи и символические ритуалы, которые сохраняются уже более века.

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