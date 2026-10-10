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Праздник 10 октября 2026 года — Праздник дерева в Польше: как экологическая акция превратилась в национальное движение

Елизавета Баздырева 10 Октября 2026 08:10
Праздник 10 октября 2026 года — Праздник дерева в Польше: как экологическая акция превратилась в национальное движение

Ежегодно 10 октября в Польше отмечают Праздник дерева — экологическую инициативу, призывающую людей сажать деревья, беречь леса и заботиться о зеленых зонах в городах и деревнях. Программа была инициирована природоохранной организацией Klub Gaja в 2003 году, и со временем она превратилась в общенациональное движение с участием школ, местных общин, компаний и волонтеров. В этот день говорят не только о новых саженцах, но и о том, как деревья помогают природе, защищают окружающую среду и делают населенные пункты более комфортными для жизни.

 

В Польше Праздник дерева, который по-польски называется Święto Drzewa, отмечают ежегодно 10 октября. Это экологическая акция, цель которой — привлечь внимание к важности деревьев, лесов и сохранению природной среды. В этот день школы, организации, предприятия и местные общины проводят мероприятия, высаживают саженцы и присоединяются к экологическим инициативам.

Щороку 10 жовтня в Польщі відзначають Свято дерева

 

Праздник не ограничивается только посадкой новых деревьев. Он также напоминает о необходимости ухаживать за уже существующими насаждениями, защищать старые деревья и ответственно относиться к природным ресурсам. Ведь даже одно дерево может быть важным для местной экосистемы.

Как возник Праздник дерева

Инициативу запустила польская природоохранная организация Klub Gaja. Ее целью было побудить людей к конкретным действиям в пользу окружающей среды, а не только к разговорам об экологических проблемах. В 2003 году организация провела первую масштабную акцию в городе Бельско-Бяла. К ней присоединились школьники и представители общественности, а впоследствии участниками программы стали более тысячи школ. Со временем «Праздник дерева» превратился в ежегодную образовательную и природоохранную программу. Она охватывает не только посадку деревьев, но и сортировку и переработку бумаги, уход за зелеными зонами, создание школьных садов и проведение уроков о природе.

День посадки дерев у Польщі

 

Идея посвятить отдельный день деревьям возникла задолго до польской инициативы. Одним из известных примеров является Arbor Day — День дерева, который был учрежден в США в XIX веке. В 1872 году американский журналист и политик Джулиус Стерлинг Мортон предложил провести день массовой посадки деревьев в штате Небраска. С тех пор подобные акции распространились в разных странах мира, хотя даты и традиции празднования могут отличаться.

Почему деревья важны для окружающей среды

Деревья играют важную роль в поддержании природного баланса. В процессе фотосинтеза они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Кроме того, деревья задерживают часть пыли и других загрязняющих частиц, а их крона создает тень и помогает снижать температуру в жаркие дни. Особенно заметна польза деревьев в городах. Зеленые насаждения делают улицы более комфортными для пешеходов, снижают перегрев поверхностей и могут помогать удерживать влагу после осадков. Корни деревьев также способствуют укреплению почвы и снижают риск ее размывания.

Свято дерева в Польщі

 

Деревья служат домом или источником пищи для многих видов птиц, насекомых и мелких животных. Старые деревья с дуплами и разветвлёнными кронами особенно важны для биоразнообразия. Поэтому защитники природы подчеркивают: высадка новых саженцев не заменяет сохранение взрослых деревьев, на формирование которых могли уйти десятки или даже сотни лет.

Как в Польше отмечают День дерева

В рамках Праздника дерева по всей Польше организуют совместные посадки саженцев. К таким акциям присоединяются школьники, учителя, представители местных властей, сотрудники компаний и волонтеры. Деревья высаживают возле учебных заведений, в парках, на территориях общин и в других местах, где для них созданы подходящие условия. В школах часто проводят тематические уроки, конкурсы рисунков и плакатов, экологические викторины и занятия на свежем воздухе. Дети узнают, как растут деревья, какие виды подходят для разных местностей и почему важно не повреждать молодые саженцы. Такие мероприятия помогают объяснить экологические вопросы на практических примерах.

Światowy Dzień Drzewa - Свято дерева в Польщі

 

Другая часть программы посвящена ответственному использованию ресурсов. Участники собирают макулатуру, обсуждают переработку бумаги, ухаживают за зелеными зонами и организуют местные природоохранные акции. В некоторых общинах также проводят мероприятия по обустройству садов и установке скворечников. Важное место занимает и защита уже имеющихся деревьев. Организаторы призывают общины не только сажать новые растения, но и следить за состоянием старых насаждений, беречь их во время строительных работ и не допускать безосновательной вырубки.

Как правильно высаживать деревья

Просто посадить дерево недостаточно — нужно позаботиться о том, чтобы оно прижилось и могло нормально развиваться. Перед посадкой стоит выяснить, какой вид подходит для конкретной местности, сколько ему нужно солнца и влаги, а также сколько места будет у взрослого растения. Важно учитывать и место посадки. Не каждое дерево будет хорошо расти у дороги, под линиями электропередач или на участке с ограниченным пространством для корней. В городах целесообразно выбирать виды, способные выдерживать местные климатические условия и особенности городской среды.

Свято дерева в Польщі

 

Осень часто является благоприятным периодом для посадки многих лиственных деревьев, ведь почва еще сохраняет тепло, а испарение влаги обычно меньше, чем летом. Однако оптимальное время зависит от вида растения, погоды и состояния почвы. После посадки саженцу необходимы полив и надлежащий уход, особенно в первые годы. Организаторы экологических акций подчеркивают: лучше посадить меньше деревьев и обеспечить им надлежащий уход, чем посадить много саженцев, которые впоследствии засохнут. Ответственный подход предполагает не только саму посадку, но и дальнейшее наблюдение за тем, как растения приживаются.

Каких результатов достигла программа

По данным Klub Gaja, за первые 20 лет программы, с 2003 по 2022 год, к ней присоединились более 780 тысяч участников. За это время было высажено более миллиона деревьев и кустарников. Также организаторы сообщили о сборе более 5700 тонн макулатуры. По оценке организации, благодаря сбору и переработке бумаги удалось сохранить примерно 96 900 деревьев. Это подсчёт самих организаторов, который показывает, как экологические привычки могут дополнять непосредственные природоохранные меры.

Свято дерева в Польщі

 

Программа также поддерживает другие инициативы, связанные с деревьями. Среди них — конкурс «Дерево года», который привлекает внимание к отдельным деревьям, важным для местных сообществ своей историей, внешним видом или значением для окружающей среды. Такие проекты помогают людям увидеть в деревьях не просто часть ландшафта, а природное и культурное наследие. В 2026 году польская лесная служба сообщила о проведении уже 24-го Праздника дерева. Тема этого года — «Климатически устойчивые» — акцентирует внимание на роли деревьев и лесов в адаптации к климатическим изменениям.

Интересные факты о деревьях

  • Деревья могут жить десятки, сотни и даже тысячи лет. Их возраст зависит от вида, климата, условий роста и влияния человека. Старые деревья часто имеют особую ценность для местной природы, ведь обеспечивают укрытие и среду обитания для многих организмов.

  • Деревья также влияют на водный баланс. Их кроны задерживают часть осадков, а корни помогают воде проникать в почву. Это важно для городских территорий, где большое количество асфальта и бетона затрудняет естественное впитывание дождевой воды.

  • Еще один интересный факт — деревья могут изменять ощущение температуры вокруг себя. В жаркую погоду тень от кроны защищает поверхности от прямых солнечных лучей, а испарение воды через листья способствует охлаждению воздуха. Именно поэтому улицы с взрослыми деревьями часто более комфортны для прогулок летом, чем открытые пространства без зелени.

  • В то же время новые саженцы не могут сразу обеспечить все преимущества взрослого дерева. Чтобы вырасти и сформировать большую крону, растению нужно время. Именно поэтому сохранение существующих зеленых насаждений имеет такое же значение, как и высадка новых.

Как присоединиться к Празднику дерева

Присоединиться к Празднику дерева может каждый желающий. Для этого не обязательно участвовать в крупной организованной акции: можно посадить дерево на собственном участке, помочь ухаживать за саженцами в парке или присоединиться к местной экологической инициативе. Перед посадкой стоит проверить, разрешено ли высаживать деревья на выбранной территории, и проконсультироваться со специалистами относительно подходящих видов. Если речь идет об общественном пространстве, лучше обратиться к местным властям или организации, занимающейся озеленением.

Як долучитися до Свята дерева

 

Есть и другие способы поддержать экологическую идею: сдавать макулатуру на переработку, не повреждать деревья, беречь зеленые зоны и участвовать в уборке природных территорий. Важно также объяснять детям, почему деревья нуждаются в защите и как повседневные привычки влияют на окружающую среду. Праздник дерева в Польше напоминает, что забота о природе состоит из конкретных действий. Посадка саженцев, уход за старыми деревьями и ответственное использование ресурсов помогают сохранить зеленые пространства для будущих поколений.

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