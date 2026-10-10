Праздник 10 октября 2026 года — Праздник дерева в Польше: как экологическая акция превратилась в национальное движение

Ежегодно 10 октября в Польше отмечают Праздник дерева — экологическую инициативу, призывающую людей сажать деревья, беречь леса и заботиться о зеленых зонах в городах и деревнях. Программа была инициирована природоохранной организацией Klub Gaja в 2003 году, и со временем она превратилась в общенациональное движение с участием школ, местных общин, компаний и волонтеров. В этот день говорят не только о новых саженцах, но и о том, как деревья помогают природе, защищают окружающую среду и делают населенные пункты более комфортными для жизни.

В Польше Праздник дерева, который по-польски называется Święto Drzewa, отмечают ежегодно 10 октября. Это экологическая акция, цель которой — привлечь внимание к важности деревьев, лесов и сохранению природной среды. В этот день школы, организации, предприятия и местные общины проводят мероприятия, высаживают саженцы и присоединяются к экологическим инициативам.

Праздник не ограничивается только посадкой новых деревьев. Он также напоминает о необходимости ухаживать за уже существующими насаждениями, защищать старые деревья и ответственно относиться к природным ресурсам. Ведь даже одно дерево может быть важным для местной экосистемы.

Как возник Праздник дерева

Инициативу запустила польская природоохранная организация Klub Gaja. Ее целью было побудить людей к конкретным действиям в пользу окружающей среды, а не только к разговорам об экологических проблемах. В 2003 году организация провела первую масштабную акцию в городе Бельско-Бяла. К ней присоединились школьники и представители общественности, а впоследствии участниками программы стали более тысячи школ. Со временем «Праздник дерева» превратился в ежегодную образовательную и природоохранную программу. Она охватывает не только посадку деревьев, но и сортировку и переработку бумаги, уход за зелеными зонами, создание школьных садов и проведение уроков о природе.

Идея посвятить отдельный день деревьям возникла задолго до польской инициативы. Одним из известных примеров является Arbor Day — День дерева, который был учрежден в США в XIX веке. В 1872 году американский журналист и политик Джулиус Стерлинг Мортон предложил провести день массовой посадки деревьев в штате Небраска. С тех пор подобные акции распространились в разных странах мира, хотя даты и традиции празднования могут отличаться.

Почему деревья важны для окружающей среды

Деревья играют важную роль в поддержании природного баланса. В процессе фотосинтеза они поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Кроме того, деревья задерживают часть пыли и других загрязняющих частиц, а их крона создает тень и помогает снижать температуру в жаркие дни. Особенно заметна польза деревьев в городах. Зеленые насаждения делают улицы более комфортными для пешеходов, снижают перегрев поверхностей и могут помогать удерживать влагу после осадков. Корни деревьев также способствуют укреплению почвы и снижают риск ее размывания.

Деревья служат домом или источником пищи для многих видов птиц, насекомых и мелких животных. Старые деревья с дуплами и разветвлёнными кронами особенно важны для биоразнообразия. Поэтому защитники природы подчеркивают: высадка новых саженцев не заменяет сохранение взрослых деревьев, на формирование которых могли уйти десятки или даже сотни лет.

Как в Польше отмечают День дерева

В рамках Праздника дерева по всей Польше организуют совместные посадки саженцев. К таким акциям присоединяются школьники, учителя, представители местных властей, сотрудники компаний и волонтеры. Деревья высаживают возле учебных заведений, в парках, на территориях общин и в других местах, где для них созданы подходящие условия. В школах часто проводят тематические уроки, конкурсы рисунков и плакатов, экологические викторины и занятия на свежем воздухе. Дети узнают, как растут деревья, какие виды подходят для разных местностей и почему важно не повреждать молодые саженцы. Такие мероприятия помогают объяснить экологические вопросы на практических примерах.

Другая часть программы посвящена ответственному использованию ресурсов. Участники собирают макулатуру, обсуждают переработку бумаги, ухаживают за зелеными зонами и организуют местные природоохранные акции. В некоторых общинах также проводят мероприятия по обустройству садов и установке скворечников. Важное место занимает и защита уже имеющихся деревьев. Организаторы призывают общины не только сажать новые растения, но и следить за состоянием старых насаждений, беречь их во время строительных работ и не допускать безосновательной вырубки.

Как правильно высаживать деревья

Просто посадить дерево недостаточно — нужно позаботиться о том, чтобы оно прижилось и могло нормально развиваться. Перед посадкой стоит выяснить, какой вид подходит для конкретной местности, сколько ему нужно солнца и влаги, а также сколько места будет у взрослого растения. Важно учитывать и место посадки. Не каждое дерево будет хорошо расти у дороги, под линиями электропередач или на участке с ограниченным пространством для корней. В городах целесообразно выбирать виды, способные выдерживать местные климатические условия и особенности городской среды.

Осень часто является благоприятным периодом для посадки многих лиственных деревьев, ведь почва еще сохраняет тепло, а испарение влаги обычно меньше, чем летом. Однако оптимальное время зависит от вида растения, погоды и состояния почвы. После посадки саженцу необходимы полив и надлежащий уход, особенно в первые годы. Организаторы экологических акций подчеркивают: лучше посадить меньше деревьев и обеспечить им надлежащий уход, чем посадить много саженцев, которые впоследствии засохнут. Ответственный подход предполагает не только саму посадку, но и дальнейшее наблюдение за тем, как растения приживаются.

Каких результатов достигла программа

По данным Klub Gaja, за первые 20 лет программы, с 2003 по 2022 год, к ней присоединились более 780 тысяч участников. За это время было высажено более миллиона деревьев и кустарников. Также организаторы сообщили о сборе более 5700 тонн макулатуры. По оценке организации, благодаря сбору и переработке бумаги удалось сохранить примерно 96 900 деревьев. Это подсчёт самих организаторов, который показывает, как экологические привычки могут дополнять непосредственные природоохранные меры.

Программа также поддерживает другие инициативы, связанные с деревьями. Среди них — конкурс «Дерево года», который привлекает внимание к отдельным деревьям, важным для местных сообществ своей историей, внешним видом или значением для окружающей среды. Такие проекты помогают людям увидеть в деревьях не просто часть ландшафта, а природное и культурное наследие. В 2026 году польская лесная служба сообщила о проведении уже 24-го Праздника дерева. Тема этого года — «Климатически устойчивые» — акцентирует внимание на роли деревьев и лесов в адаптации к климатическим изменениям.

Интересные факты о деревьях

Деревья могут жить десятки, сотни и даже тысячи лет. Их возраст зависит от вида, климата, условий роста и влияния человека. Старые деревья часто имеют особую ценность для местной природы, ведь обеспечивают укрытие и среду обитания для многих организмов.

Деревья также влияют на водный баланс. Их кроны задерживают часть осадков, а корни помогают воде проникать в почву. Это важно для городских территорий, где большое количество асфальта и бетона затрудняет естественное впитывание дождевой воды.

Еще один интересный факт — деревья могут изменять ощущение температуры вокруг себя. В жаркую погоду тень от кроны защищает поверхности от прямых солнечных лучей, а испарение воды через листья способствует охлаждению воздуха. Именно поэтому улицы с взрослыми деревьями часто более комфортны для прогулок летом, чем открытые пространства без зелени.

В то же время новые саженцы не могут сразу обеспечить все преимущества взрослого дерева. Чтобы вырасти и сформировать большую крону, растению нужно время. Именно поэтому сохранение существующих зеленых насаждений имеет такое же значение, как и высадка новых.

Как присоединиться к Празднику дерева

Присоединиться к Празднику дерева может каждый желающий. Для этого не обязательно участвовать в крупной организованной акции: можно посадить дерево на собственном участке, помочь ухаживать за саженцами в парке или присоединиться к местной экологической инициативе. Перед посадкой стоит проверить, разрешено ли высаживать деревья на выбранной территории, и проконсультироваться со специалистами относительно подходящих видов. Если речь идет об общественном пространстве, лучше обратиться к местным властям или организации, занимающейся озеленением.

Есть и другие способы поддержать экологическую идею: сдавать макулатуру на переработку, не повреждать деревья, беречь зеленые зоны и участвовать в уборке природных территорий. Важно также объяснять детям, почему деревья нуждаются в защите и как повседневные привычки влияют на окружающую среду. Праздник дерева в Польше напоминает, что забота о природе состоит из конкретных действий. Посадка саженцев, уход за старыми деревьями и ответственное использование ресурсов помогают сохранить зеленые пространства для будущих поколений.

Читай нас в