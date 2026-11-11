Праздник 11 ноября 2026 года — День независимости Польши: как проходят торжества

Ежегодно 11 ноября Польша отмечает День независимости — один из главных государственных праздников страны. В этот день в 1918 году, после 123 лет разделения между соседними государствами, Польша начала восстанавливать свою государственность. В 2026 году страна будет отмечать 108-ю годовщину восстановления независимости.

История этого праздника начинается задолго до 1918 года. В конце XVIII века Польша переживала серьёзный политический кризис. Соседние государства — Российская империя, Пруссия и Австрия — постепенно усиливали своё влияние на польских землях. В 1772, 1793 и 1795 годах они трижды разделили территорию Речи Посполитой между собой. После последнего раздела Польша фактически исчезла с политической карты Европы, а её территории оказались под властью трёх империй.

Однако поляки не смирились с потерей собственного государства. В течение последующих десятилетий они неоднократно пытались вернуть независимость. Происходили восстания, в частности восстание Костюшко 1794 года, Ноябрьское восстание 1830–1831 годов и Январское восстание 1863–1864 годов. Многие участники этих выступлений погибли, оказались в тюрьмах или были вынуждены покинуть родину. В то же время польская культура, язык и национальная идентичность сохранялись даже тогда, когда собственного государства не существовало.

Важную роль в этом сыграли писатели, музыканты, учёные и общественные деятели. Они поддерживали польский язык, напоминали об истории страны и передавали следующим поколениям идею независимости. Среди известных деятелей того времени были поэт Адам Мицкевич, композитор Фредерик Шопен и писатель Генрик Сенкевич. Польские общины за рубежом также помогали сохранять национальную культуру и привлекать внимание к вопросу восстановления государства. Поэтому борьба за независимость велась не только на поле боя, но и в культурной и общественной жизни.

Почему независимость удалось восстановить именно в 1918 году

Ситуация изменилась во время Первой мировой войны, которая длилась с 1914 по 1918 год. Россия, Германия и Австро-Венгрия, ранее разделившие польские земли, оказались среди участников масштабного конфликта. Война ослабила все три империи и в конечном итоге привела к их краху или глубокому политическому кризису. Российская империя пережила революции 1917 года, Германия потерпела поражение, а Австро-Венгрия распалась. Это создало условия, при которых поляки смогли вновь заявить о праве на собственное государство.

Ещё до окончания войны польские политические деятели работали над восстановлением государственных институтов. В 1916 году немецкие и австро-венгерские власти объявили о намерении создать на оккупированных польских землях отдельное Королевство Польское. В 1917 году начал действовать Регентский совет, который выполнял часть функций будущей государственной власти. В то же время польские политики за рубежом добивались международной поддержки независимости. Одним из тех, кто активно поднимал этот вопрос на международном уровне, был Роман Дмовский. Важную роль в дипломатических переговорах сыграл также пианист и политик Игнаций Ян Падеревский.

Одной из ключевых фигур восстановления Польши стал Юзеф Пилсудский. До Первой мировой войны он был одним из лидеров польского движения за независимость и выступал за создание собственных вооружённых сил. Во время войны Пилсудский возглавлял Польские легионы, которые воевали на стороне Центральных держав против России. В 1917 году он отказался присягать на верность Германии и Австро-Венгрии, после чего его арестовали и заключили в крепость Магдебург. После поражения Германии его освободили, и 10 ноября 1918 года он вернулся в Варшаву. Его прибытие стало одним из важнейших событий на пути к восстановлению польского государства.

Что произошло 11 ноября 1918 года

Именно 11 ноября Регентский совет передал Пилсудскому верховное командование над польскими войсками. Это стало символическим шагом к созданию независимой армии и восстановлению государственной власти. В тот же день во французском Компьене представители Германии и государств Антанты подписали перемирие, которое остановило боевые действия на Западном фронте Первой мировой войны. Поражение Германии означало, что она больше не могла удерживать контроль над оккупированными польскими территориями. В Варшаве и других городах начали разоружать немецких военных. Люди выходили на улицы, а польские флаги вновь появлялись над государственными учреждениями.

Однако важно понимать, что независимость не возникла в одно мгновение. Восстановление польского государства было длительным процессом, который разворачивался в течение нескольких месяцев. Уже 14 ноября Регентский совет передал Пилсудскому всю власть, а он стал временным главой государства. Началось формирование правительства, армии и других государственных учреждений. В то же время Польше ещё предстояло определить свои границы, ведь после раздела и Первой мировой войны территориальные вопросы оставались нерешёнными. Борьба за границы продолжалась до 1921 года и сопровождалась вооружёнными конфликтами и дипломатическими переговорами.

Поэтому 11 ноября считают символической датой восстановления независимости, а не единственным днём, когда все государственные процессы завершились. Её выбрали из-за совпадения двух важных событий — передачи военного командования Пилсудскому и завершения боевых действий на Западном фронте. Эта дата стала ярким символом возвращения Польши на карту Европы после 123 лет разделов.

Как 11 ноября стало государственным праздником

В первые годы после восстановления независимости поляки уже отмечали эту дату, но сначала она не имела статуса официального государственного праздника. В межвоенный период торжества постепенно набирали популярность. Особенно важными они были для военных, которые связывали 11 ноября с восстановлением польской армии и возвращением государственности. В 1926 году Юзеф Пилсудский ввёл выходной день для государственной администрации в этот день. Впоследствии эта дата стала занимать всё более заметное место в государственном календаре.

Официально День независимости был закреплён законом 23 апреля 1937 года. В документе 11 ноября было названо годовщиной восстановления независимого существования польского государства и днём, связанным с именем Юзефа Пилсудского. Однако до начала Второй мировой войны праздник успели официально отметить лишь дважды — в 1937 и 1938 годах. После начала войны немецкие и советские оккупационные власти запретили публичные празднования. Несмотря на это, поляки продолжали чтить память о независимости и тайно проводили отдельные мероприятия.

После Второй мировой войны коммунистические власти также не поддерживали 11 ноября в качестве государственного праздника. Вместо этого главной официальной датой стало 22 июля — годовщина провозглашения манифеста Польского комитета национального освобождения в 1944 году. День независимости оставался важным для оппозиционных и патриотических кругов, которые собирались на богослужения и памятные акции. В феврале 1989 года, в конце существования коммунистического режима, 11 ноября вновь вернули в государственный календарь. С тех пор поляки ежегодно официально отмечают эту дату.

Как в Польше празднуют День независимости

11 ноября в Польше — государственный выходной. В этот день в городах проходят официальные церемонии, военные мероприятия, концерты, исторические выставки и патриотические акции. Центральные торжества традиционно проходят в Варшаве. Представители власти возлагают цветы к Могиле Неизвестного солдата на площади Пилсудского, где чтят память погибших за свободу страны. В мероприятиях принимают участие президент, члены правительства, военные, дипломаты и представители общественности. Также проводятся богослужения, а улицы и здания украшаются бело-красными флагами.

Одна из самых заметных традиций — вывешивать государственный флаг Польши на домах, балконах, государственных учреждениях и автомобилях. Белый и красный цвета в этот день можно увидеть практически повсюду. Люди также носят небольшие флажки и бело-красные ленты. В школах и культурных центрах организуют уроки истории, выставки и концерты, посвященные борьбе за независимость. Дети изучают государственный гимн, рисуют флаги и участвуют в тематических мероприятиях. Для многих семей это также повод рассказать молодому поколению об истории страны.

В Варшаве традиционно проходят марши и массовые собрания. Самый известный из них — Марш независимости, который организуют общественные объединения. В нём принимают участие тысячи людей с флагами и национальной символикой. В то же время в столице проходят и другие мероприятия — концерты, семейные фестивали, спортивные соревнования и исторические реконструкции. Программы могут отличаться в зависимости от года, а отдельные мероприятия имеют своих организаторов и правила участия.

Еще одна популярная традиция — забег ко Дню независимости. Участники выходят на дистанцию в бело-красной одежде или с национальными флагами. В Варшаве и других городах такие спортивные мероприятия собирают как профессиональных бегунов, так и людей, которые просто хотят присоединиться к празднованию. Например, в 2026 году в Варшаве запланирован 36-й Забег независимости на дистанцию 10 километров. Также в столице должны состояться концерты и фестивальные мероприятия под лозунгом «Wspólna Niepodległa», что на украинском языке можно перевести как «Вместе в независимости».

Празднования не ограничиваются Варшавой. В Кракове, Гданьске, Познани, Вроцлаве и других городах проходят собственные торжества. Где-то организуют военные парады, где-то — концерты, исторические прогулки или семейные фестивали. Во многих населённых пунктах люди собираются у памятников национальным героям и мест захоронения погибших военных. Часть мероприятий носит официальный характер, другие организуют местные общины, школы и общественные объединения.

Интересные факты о Дне независимости Польши

Польша не имела собственного государства 123 года. После третьего раздела в 1795 году её территории оказались под властью России, Пруссии и Австрии. Независимость удалось восстановить только после окончания Первой мировой войны.

11 ноября — символическая дата. Восстановление государственности было процессом, а не единичным событием. Важные решения принимались в течение нескольких дней и месяцев.

Юзеф Пилсудский вернулся в Варшаву 10 ноября. На следующий день он получил верховное командование польскими войсками. Впоследствии именно его имя стало одним из главных символов восстановления независимости.

Официальным праздником эта дата стала лишь в 1937 году. До этого поляки уже отмечали её, но преимущественно как памятный и военный день.

Праздник дважды подвергался запрету. Сначала его не разрешали отмечать во время немецкой и советской оккупаций, а после войны — при коммунистической власти. В государственный календарь он вернулся в 1989 году.

11 ноября отмечают не только в Польше. В этот день во многих странах вспоминают об окончании Первой мировой войны. Например, в Великобритании и Франции проводят памятные церемонии в честь погибших в войнах.

Для поляков День независимости — это напоминание о долгой борьбе за право иметь собственное государство. Он объединяет память о восстаниях, политической деятельности, культурном сопротивлении и событиях Первой мировой войны. Бело-красные флаги, военные церемонии, марши и семейные мероприятия каждый год возвращают страну к событиям 1918 года. А главный смысл праздника остается неизменным — чествование людей, благодаря которым Польша вновь обрела независимость.

Читай нас в