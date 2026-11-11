Праздник 11 ноября 2026 года — День независимости Анголы: 51 год со дня провозглашения независимости

11 ноября в Анголе отмечают День независимости — одну из важнейших дат в истории страны. Именно в этот день в 1975 году Ангола провозгласила выход из-под власти Португалии после нескольких веков колониального господства и длительной борьбы за свободу. В 2026 году страна отмечает 51-ю годовщину этого события.

Ангола расположена на юго-западе Африки. Её история тесно связана с португальской колонизацией, начавшейся в конце XV века. До прихода европейцев на этих землях существовали африканские государства и королевства, в частности Конго, Ндонго и Матамба. У них были собственные правители, политический строй и торговые связи. Постепенно Португалия усилила своё влияние на побережье, а впоследствии распространила контроль на значительную часть территории современной Анголы.

Колониальный период сопровождался эксплуатацией местного населения, захватом ресурсов и работорговлей. Через порты региона на протяжении веков вывозили порабощенных африканцев, которых продавали в другие части мира, в частности в Бразилию. Местные общины неоднократно оказывали сопротивление португальским властям. Одной из известных фигур этого сопротивления стала королева Нзинга Мбанди, которая в XVII веке противостояла колониальной экспансии Португалии. Однако отдельные восстания не смогли положить конец господству европейского государства.

В XX веке борьба за свободу приобрела организованный характер. В Анголе сформировались политические движения, требовавшие прекращения колониального правления. Вооружённая борьба за независимость началась 4 февраля 1961 года. Одним из главных участников стало Народное движение за освобождение Анголы — МПЛА. Также действовали Национальный фронт освобождения Анголы — ФНЛА и Национальный союз за полную независимость Анголы — УНИТА. Все три организации выступали против португальского господства, но имели разных лидеров, политические взгляды и видение будущего страны.

Решающие изменения произошли в 1974 году. Тогда в Португалии произошла Революция гвоздик, которая свергла многолетнюю авторитарную власть. Новые португальские власти взяли курс на прекращение колониальных войн и предоставление независимости африканским территориям. Для Анголы это открыло возможность положить конец длительному противостоянию и приступить к созданию собственного государства.

В январе 1975 года представители Португалии и трёх основных ангольских движений — МПЛА, ФНЛА и УНИТА — подписали Алворское соглашение. Оно предусматривало переходный период, формирование временного правительства с участием различных политических сил и провозглашение независимости 11 ноября того же года. Однако договоренности не удалось полностью реализовать. Между движениями обострились споры, начались вооружённые столкновения, а страна оказалась на грани нового конфликта.

Несмотря на это, 11 ноября 1975 года независимость Анголы была официально провозглашена. Церемония состоялась в столице — Луанде. Лидер МПЛА Антониу Агостинью Нету объявил о создании Народной Республики Ангола и стал её первым президентом. В тот же день португальский флаг заменили на ангольский. Для страны это означало завершение колониального правления и начало нового этапа истории — уже как суверенного государства.

Однако независимость не принесла Анголе скорого мира. Противостояние между бывшими освободительными движениями переросло в гражданскую войну. В конфликт также вмешивались другие государства, поддерживая разные стороны. Боевые действия с перерывами продолжались почти 27 лет и завершились в 2002 году после гибели лидера УНИТА Жонаша Савимби и заключения соглашения о прекращении огня. Война унесла много жизней, заставила людей покидать свои дома и нанесла значительный ущерб инфраструктуре. Поэтому для ангольцев День независимости связан не только с радостью обретения свободы, но и с памятью о тех, кто погиб во время освободительной борьбы и последующего конфликта.

Почему День независимости отмечают именно 11 ноября

Эта дата имеет конкретное историческое значение: именно 11 ноября 1975 года Ангола официально провозгласила независимость. С тех пор этот день стал главным государственным праздником страны. Он закреплён в законодательстве о национальных и местных праздниках. Для ангольцев это повод вспомнить борьбу за свободу, почтить память её участников и отметить право страны самостоятельно определять своё будущее.

В государственных документах особо подчеркивается важность национального единства. Ведь до обретения независимости Ангола была разделена между различными политическими силами, а после провозглашения независимости пережила длительную гражданскую войну. Поэтому праздник призван не только напоминать об исторической победе, но и объединять граждан независимо от их происхождения, региона или политических взглядов. Также в этот день вспоминают страны и людей, которые поддерживали ангольцев во время освободительной борьбы.

Как в Анголе отмечают День независимости

11 ноября в Анголе — официальный государственный выходной. В столице и других городах проводятся торжественные церемонии, культурные мероприятия, концерты, выставки и тематические встречи. В празднованиях принимают участие представители власти, общественных организаций, военные, деятели культуры и обычные жители. На улицах появляются государственные флаги, а в городах организуют мероприятия, посвященные истории страны и её культуре.

Одной из центральных частей официальных торжеств является чествование памяти первого президента Анголы Антониу Агостинью Нету. В частности, в Луанде церемонии проводятся у его мемориала. Там возлагают цветы, вспоминают участников освободительной борьбы и исполняют государственный гимн. Во время праздничных мероприятий также могут проходить военные и культурные парады, в которых принимают участие представители разных регионов страны.

Особое место в праздновании занимают музыка и танцы. Ангола обладает богатым культурным наследием, поэтому на торжествах звучат традиционные и современные композиции, выступают музыкальные и танцевальные коллективы. Среди известных ангольских музыкальных жанров — семба, которая повлияла на развитие кизомбы. Такие выступления не только развлекают гостей, но и напоминают о культурном разнообразии страны.

В 2025 году Ангола отмечала 50-летие независимости. Центральные торжества прошли в Луанде на площади Республики с участием президента Жуана Лоренсу и иностранных гостей. В программе были возложение цветов к мемориалу первого президента, исполнение государственного гимна и большой парад с участием представителей всех 21 провинции страны. Празднования проходили под лозунгом «Dipanda é 50, Dipanda é de todos», что можно перевести как «Независимости — 50, независимость принадлежит всем». К юбилею также приурочили вручение государственных наград людям, внесшим вклад в борьбу за свободу и развитие Анголы.

Символы независимой Анголы

Важным символом праздника является государственный флаг, который был поднят после провозглашения независимости. Он состоит из двух горизонтальных полос — красной и чёрной. Красный цвет символизирует кровь, пролитую во время борьбы за свободу, а черный олицетворяет Африку. В центре флага расположена эмблема желтого цвета: шестерня, мачете и звезда.

Каждый элемент имеет своё значение. Шестерня символизирует рабочих и промышленность, мачете — крестьянство и сельскохозяйственный труд, а звезда — международную солидарность и прогресс. Эти символы отражают историю страны и идеи, на которых строилась независимая Ангола. Флаг, гимн и государственный герб во время празднований напоминают о появлении собственного государства и его национальной идентичности.

Для ангольцев 11 ноября — это больше, чем просто дата в календаре. Это день, когда вспоминают долгий путь к свободе, людей, которые боролись за независимость, и сложные испытания, через которые страна прошла после 1975 года. В то же время этот праздник связан с надеждой на мир, единство и дальнейшее развитие Анголы.

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