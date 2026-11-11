Ежегодно 11 ноября в США отмечают День ветеранов — праздник в честь мужчин и женщин, служивших в американских Вооружённых силах. Его история началась после Первой мировой войны, когда 11 ноября 1918 года прекратились боевые действия между Германией и странами Антанты. В 2026 году День ветеранов приходится на среду, а центральная церемония состоится на Арлингтонском национальном кладбище в Вирджинии.

История Дня ветеранов связана с окончанием боевых действий Первой мировой войны. 11 ноября 1918 года в 11:00 вступило в силу перемирие между Германией и союзниками. Оно остановило бои на Западном фронте после более чем четырёх лет войны. Именно поэтому эту дату часто описывают как одиннадцатый час одиннадцатого дня одиннадцатого месяца. В то же время важно различать перемирие и официальное завершение войны: мирный договор в Версале был подписан только 28 июня 1919 года.

Через год после прекращения боевых действий, 11 ноября 1919 года, президент США Вудро Вильсон объявил о первом праздновании Дня перемирия — Armistice Day. Изначально оно было посвящено памяти погибших во время Первой мировой войны и стремлению к миру. В своём обращении Уилсон говорил о гордости за мужество американцев, погибших на службе стране, и о надежде на мир и справедливость между народами. Тогда же сформировалась традиция проводить парады, общественные собрания и церемонии. В 11 часов утра на короткое время приостанавливали работу, чтобы люди могли почтить память погибших.

В 1926 году Конгресс США принял резолюцию о ежегодном праздновании 11 ноября. А в 1938 году эта дата получила статус официального федерального праздника под названием День перемирия. В то время он касался прежде всего участников Первой мировой войны. Однако после Второй мировой войны и Корейской войны в стране появились миллионы новых ветеранов. Стало ясно, что чествование должно касаться не только тех, кто воевал в 1914–1918 годах, но и всех американцев, служивших в армии.

Почему День перемирия стал Днём ветеранов

Изменить название праздника предложили после Второй мировой войны. Одним из тех, кто выступал за эту идею, был ветеран из города Бирмингем в штате Алабама Рэймонд Викс. В 1947 году он организовал там парад в честь всех американцев, служивших в армии, независимо от того, в какой войне они участвовали. Инициатива получила поддержку, а впоследствии к ней присоединились законодатели. Конгрессмен Эдвард Рис из Канзаса предложил официально изменить название праздника, чтобы оно охватывало ветеранов всех поколений.

1 июня 1954 года президент Дуайт Эйзенхауэр подписал закон, заменивший название «День перемирия» на «День ветеранов». С тех пор 11 ноября посвящено всем американцам, проходившим военную службу, а не только участникам Первой мировой войны. Эйзенхауэр также призвал граждан, ветеранские организации и государственные учреждения присоединиться к чествованию военных. Для организации общенациональных мероприятий был создан специальный комитет. Так праздник обрёл современное значение и стал ежегодным поводом поблагодарить людей за их службу.

В 1968 году Конгресс принял закон, предусматривавший перенос нескольких федеральных праздников на понедельник, чтобы у американцев были более длинные выходные. Из-за этого День ветеранов должны были отмечать не 11 ноября, а в четвертый понедельник октября. Новое правило вступило в силу в 1971 году, но вызвало недовольство среди ветеранов и жителей многих штатов. Часть штатов продолжала отмечать праздник в историческую дату. В конце концов, в 1975 году Конгресс принял решение вернуть его на 11 ноября, а с 1978 года эта дата снова стала постоянной.

Кого чествуют в этот день

День ветеранов посвящен всем, кто служил в Вооруженных силах США. Это бывшие военнослужащие армии, военно-морских сил, корпуса морской пехоты, военно-воздушных сил, береговой охраны и космических сил. К ним относятся люди, участвовавшие в боевых операциях, а также те, кто проходил службу в мирное время. Неважно, сколько лет человек прослужил в армии и принимал ли он непосредственное участие в боевых действиях. Главная цель праздника — признать вклад каждого, кто служил стране.

Важная особенность американского Дня ветеранов заключается в том, что он посвящен не только погибшим военным. В этот день особое внимание уделяют живым ветеранам, благодарят их за службу и вспоминают о трудностях, с которыми они могут сталкиваться после возвращения к гражданской жизни. Речь идет, в частности, об адаптации после службы, поиске работы, обучении, доступе к медицинской помощи и поддержке семей. В то же время во время церемоний вспоминают и тех, кто погиб при исполнении воинского долга.

Именно этим День ветеранов отличается от другого американского памятного дня — Memorial Day, или Дня памяти. Его отмечают в последний понедельник мая и посвящают прежде всего военным, погибшим во время службы. Зато 11 ноября благодарят всех, кто служил, независимо от того, вернулся ли человек домой живым. Эти два дня имеют общую цель — почтить память военных, но различаются по содержанию и традициям.

По данным Бюро переписи населения США, в 2025 году в стране насчитывалось около 15,7 миллиона ветеранов. Это примерно 5,9% взрослого гражданского населения. Среди них есть люди, которые служили во время Второй мировой войны, Корейской и Вьетнамской войн, а также участники более поздних военных операций. В то же время доля ветеранов Второй мировой войны среди всех бывших военнослужащих уже очень мала — около 0,3%. Эти цифры показывают, насколько разными являются поколения американцев, которых объединяет военная служба.

Как в США отмечают День ветеранов

Одна из главных традиций — общенациональная церемония на Арлингтонском национальном кладбище в штате Вирджиния, недалеко от Вашингтона. Именно там находится Могила Неизвестного солдата — мемориал в честь американских военных, чьи имена и обстоятельства гибели остались неизвестными. Ежегодно 11 ноября в 11:00 там проводится торжественное возложение венка. В церемонии принимают участие представители власти, военные, ветеранские организации и семьи погибших. После этого мероприятия продолжаются в Мемориальном амфитеатре, где проходит парад флагов ветеранских организаций и выступают официальные гости.

В 2026 году национальная церемония состоится в среду, 11 ноября. По информации Арлингтонского национального кладбища, мероприятие начнётся в 11:00 по восточному времени США. Перед церемонией, в 10:30, запланировано музыкальное выступление оркестра Береговой охраны США совместно с вокальным ансамблем Военно-воздушных сил. После возложения венка состоится торжественная часть в амфитеатре с участием ветеранских организаций. Мероприятие открыто для посетителей, а места в амфитеатре будут предоставляться в порядке прибытия. В то же время доступ к самой церемонии возложения венка в этом году ограничен официальными участниками.

Празднования проходят и в других городах страны. В Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе, Бирмингеме и многих небольших населенных пунктах организуют парады, концерты, памятные встречи и возложение цветов. К ним присоединяются военные оркестры, школьники, представители местных властей и общественных организаций. В учебных заведениях проводят тематические уроки, рассказывают об истории американских военных и приглашают ветеранов поделиться собственным опытом. В некоторых населенных пунктах организуют волонтерские акции, собирают помощь для семей ветеранов и навещают людей, находящихся в больницах или домах престарелых.

Еще одна традиция — вывешивать государственный флаг США на домах, государственных учреждениях и общественных зданиях. Участники мероприятий часто приходят с флажками, а ветераны надевают форму или знаки различия своих подразделений. Во время торжеств могут исполнять государственный гимн, проводить минуту молчания и вручать награды бывшим военнослужащим. Во многих городах местные организации готовят отдельные программы для ветеранов и их семей. Это могут быть бесплатные обеды, концерты, встречи и другие мероприятия в знак благодарности.

Некоторые рестораны, магазины и компании также присоединяются к празднованию. Они предлагают ветеранам и военнослужащим скидки, бесплатные блюда или специальные услуги. Такие предложения не являются обязательными для всех заведений и различаются в зависимости от компании и города. Тем не менее они стали заметной частью современной традиции благодарности. Для многих американцев это ещё один способ проявить уважение к людям, служившим в армии.

Интересные факты о Дне ветеранов

Дата связана с точным временем. Перемирие в Первой мировой войне вступило в силу в 11:00 11 ноября 1918 года. Именно поэтому национальная церемония в Арлингтоне также начинается в 11 часов утра.

Изначально праздник имел другое название. До 1954 года 11 ноября в США называли Днём перемирия. После Второй мировой и Корейской войн его переименовали, чтобы почтить ветеранов всех конфликтов и тех, кто служил в мирное время.

У праздника была необычная дата. В 1971–1977 годах федеральные торжества проводились в четвёртый понедельник октября. Но из-за общественной критики дату вернули на 11 ноября.

Могила Неизвестного солдата играет особую роль. Мемориал на Арлингтонском кладбище посвящён американским военным, чьи останки не удалось идентифицировать. Возложение венка у него стало центральной частью национальной церемонии.

День ветеранов — федеральный праздник. Федеральные учреждения в этот день обычно не работают. В то же время решения о работе школ, местных учреждений и частных компаний могут различаться в зависимости от штата и работодателя.

Для американцев День ветеранов — это повод не только вспомнить историю войн, но и поблагодарить людей, посвятивших часть своей жизни военной службе. Парады, церемонии, государственные флаги и встречи с ветеранами помогают сохранять память о разных поколениях военных. А главная идея праздника остается простой: почтить тех, кто служил стране, и показать, что их вклад не забыт.

Читай нас в