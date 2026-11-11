Праздник 11 ноября 2026 года — День Лачплесиса: как Латвия одержала победу в битве за Ригу в 1919 году

Ежегодно 11 ноября в Латвии отмечают День Лачплесиса — памятную дату, посвящённую людям, которые боролись за независимость страны. Именно в этот день в 1919 году латвийская армия одержала победу над войсками Павла Бермондта-Авалова в ходе боев за Ригу. В 2026 году День Лачплесиса приходится на среду, 11 ноября.

День Лачплесиса имеет глубокое историческое значение для Латвии. Его название связано с Лачплесисом — легендарным героем латвийского эпоса, олицетворяющим силу, мужество и готовность защищать родную землю. Этот персонаж известен благодаря одноимённому произведению писателя Андрея Пумпура, опубликованному в 1888 году. Автор создал эту историю на основе латвийских народных преданий и легенд. По сюжету Лачплесис обладает необычайной силой и сражается с врагами своего народа. Его имя буквально связано с образом медведя и победой над ним, поэтому на украинском языке его часто переводят как «Медведоборец».

Лачплесис не был реальной исторической личностью. Однако со временем он стал одним из главных символов латвийской национальной культуры. Его образ олицетворял народ, который не хочет терять свободу и готов защищать свою землю. Именно поэтому имя литературного героя использовали для названия военной награды, а впоследствии — и памятного дня. Так история вымышленного персонажа переплелась с реальной борьбой латвийцев за независимость.

Что произошло 11 ноября 1919 года

Чтобы понять происхождение праздника, нужно вернуться к событиям после Первой мировой войны. 18 ноября 1918 года Латвия провозгласила независимость, но удержать её было непросто. На территории страны продолжались боевые действия, и новосозданному государству приходилось противостоять различным вооружённым силам. Среди них были подразделения Красной армии и войска, стремившиеся восстановить прежний политический порядок в регионе. Латвийская армия только формировалась, ей не хватало вооружения, военного опыта и ресурсов.

Одним из самых серьёзных испытаний стала так называемая бермонтиада — наступление войск под командованием Павла Бермондта-Авалова. Его Западная добровольческая армия состояла из немецких и российских воинских формирований, действовавших против латвийского государства. В октябре 1919 года эти силы начали наступление на Ригу и захватили часть города и территории на левом берегу Даугавы. Для молодой Латвийской республики это было серьёзной угрозой. В случае поражения страна могла утратить контроль над столицей и поставить под сомнение само существование своей независимости.

Латвийские военные начали готовить контрнаступление. Решающая операция развернулась в начале ноября, а 11 ноября армия смогла вытеснить войска Бермондта из Риги и вернуть под свой контроль левый берег Даугавы. В боях латвийцам помогали корабли Великобритании и Франции, которые обстреливали позиции противника. Победа стала важным переломным моментом в борьбе за независимость. Она укрепила позиции латвийских властей и позволила продолжить освобождение территории страны от иностранных войск. По данным Национальных вооружённых сил Латвии, во время бермонтиады погибли 743 латвийских военнослужащих, в том числе 57 офицеров.

Как победа стала национальной памятной датой

После победы 11 ноября стало символической датой для латвийцев. В тот же день в 1919 году была учреждена военная награда — орден Лачплесиса, которым награждали людей за заслуги в борьбе за независимость. Его девизом стали слова «За Латвию». В то же время юридическое оформление награды состоялось позже: закон об ордене был принят в сентябре 1920 года, а первые награждения провели 11 ноября 1920-го. Среди первых награжденных были высокопоставленные командиры латвийской армии. Впоследствии орден вручали и другим военным, проявившим мужество во время освободительных боев.

Изначально 11 ноября имело различные названия и отмечалось как день, связанный с военной наградой и чествованием участников войны. Название «День Лачплесиса» постепенно закрепилось в обществе. После советской оккупации Латвии в 1940 году открыто отмечать эту дату запретили. Память о событиях 1919 года хранили семьи, бывшие военные и латвийские общины за рубежом. В конце 1980-х годов, во время движения за восстановление независимости, традиция вновь начала возвращаться в общественную жизнь. После восстановления независимости Латвии в 1990 году 11 ноября официально закрепили как день памяти борцов за свободу.

Важно, что День Лачплесиса — это именно памятная дата, а не главный государственный праздник в честь провозглашения независимости. День рождения современного латвийского государства отмечают 18 ноября, ведь именно тогда в 1918 году была провозглашена независимость республики. А 11 ноября посвящен тем, кто впоследствии защищал эту независимость с оружием в руках. Обе даты являются частью ноябрьского месяца государственности, когда по всей стране проходят памятные и патриотические мероприятия.

Как в Латвии отмечают День Лачплесиса

Главная традиция этого дня — зажигание свечей в честь погибших защитников страны. Вечером тысячи огоньков появляются у памятников, мемориалов, на кладбищах, возле государственных учреждений и в окнах жилых домов. Особенно много людей собирается в Риге. Одним из главных мест почитания памяти является Братское кладбище, где похоронены латвийские военные, погибшие в ходе борьбы за независимость. Люди приносят туда цветы и свечи, вспоминают погибших и благодарят тех, кто защищал страну.

Еще одна известная традиция — факельное шествие. Участники проходят по улицам Риги с факелами и флагами, чтя память борцов за свободу. Маршруты могут меняться в зависимости от программы конкретного года, но среди важных мест обычно фигурируют Братское кладбище, Памятник Свободы и набережная 11 ноября. У Памятника Свободы проходят церемонии почтения памяти, а на набережной собираются люди, чтобы зажечь свечи. В таких мероприятиях участвуют не только военные и представители власти, но и семьи с детьми, молодежь и обычные жители.

В этот день также проводятся богослужения, возложение цветов и памятные церемонии. В школах и культурных учреждениях организуют встречи, посвященные истории освободительных сражений. Музеи готовят тематические выставки, демонстрируют исторические фотографии, документы и личные вещи военных. Например, Латвийский национальный исторический музей в Рижском замке традиционно присоединяется к памятным мероприятиям. Среди его экспонатов — полный комплект ордена Лачплесиса, принадлежавший генералу латвийской армии Янису Балодису. Эту реликвию специально демонстрируют посетителям в День Лачплесиса.

Особое место в программе занимают мероприятия с участием Национальных вооружённых сил Латвии. Проходят церемонии с участием военных, выставки техники и встречи с представителями армии. В 2026 году, в частности, возле Латвийского военного музея запланированы выставка военной техники и памятный костёр. В Рижском соборе должно состояться экуменическое богослужение, а на Площади Свободы — торжественная смена почетного караула. Такие мероприятия напоминают, что независимость страны связана не только с событиями прошлого, но и с современной ответственностью за её безопасность.

Интересные факты о Дне Лачплесиса

Название праздника происходит из литературы. Лачплесис — герой эпоса Андрея Пумпура, а не реальный участник сражений 1919 года. Его образ стал символом мужества и борьбы за родину.

Орден имеет собственный девиз. На военной награде Лачплесиса были высечены слова «За Латвию». Ею награждали военных за заслуги во время освободительной борьбы.

11 ноября связано с двумя важными событиями. В этот день в 1919 году латвийская армия одержала победу над войсками Бермондта под Ригой, а в 1920 году состоялось первое вручение ордена Лачплесиса.

Свечи стали одним из самых узнаваемых символов памяти. Их зажигают не только в столице, но и в небольших городах и деревнях по всей стране.

Ноябрь в Латвии — месяц государственности. После Дня Лачплесиса, 18 ноября, страна отмечает годовщину провозглашения независимости 1918 года. Поэтому эти два дня вместе напоминают о завоевании свободы и её защите.

Для латвийцев День Лачплесиса — это не просто воспоминание об одной военной победе. Это повод почтить всех, кто боролся за независимость, и передать память об этих событиях следующим поколениям. Зажженные свечи, цветы у мемориалов и факельные шествия каждый год напоминают, что свобода страны имеет свою историю и цену.

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