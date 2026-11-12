Праздник 12 ноября 2026 года: 160-летие Сунь Ятсена и история Китайской Республики

12 ноября отмечается день рождения Сунь Ятсена — китайского революционера, политического деятеля и одного из главных основателей Китайской Республики. Он родился 12 ноября 1866 года и сыграл важную роль в революции 1911 года, положившей конец правлению династии Цин и многовековой монархии в Китае.

В Китайской Республике, правительство которой в настоящее время находится на Тайване, эту дату отмечают как памятный день. Сунь Ятсена считают отцом-основателем государства, а его политические идеи стали важной частью истории китайского республиканского движения. В 2026 году исполняется 160 лет со дня его рождения.

Кто такой Сунь Ятсен

Сунь Ятсен родился в деревне Цуйхэн провинции Гуандун в крестьянской семье. В молодости он получил медицинское образование в Гонконге и некоторое время работал врачом. Однако впоследствии политика и борьба за перемены в Китае стали для него главным направлением деятельности.

В конце XIX века Сунь Ятсен начал организовывать движения, направленные против правления династии Цин. Он выступал за модернизацию страны, создание республики и политические реформы. В 1894 году он основал общество «Возрождение Китая», а впоследствии присоединился к созданию революционных организаций, объединявших сторонников свержения монархии.

Роль Сунь Ятсена в истории Китая

Одним из важнейших событий в жизни политика стала Синьхайская революция 1911 года. Она привела к падению династии Цин и завершению имперского правления, длившегося более двух тысяч лет.

29 декабря 1911 года Сунь Ятсена избрали временным президентом Китайской Республики. Уже 1 января 1912 года он принес присягу в Нанкине и возглавил временное правительство новосозданного государства. Впоследствии политик покинул пост президента, чтобы способствовать политическому урегулированию и передаче власти Юань Шикаю.

Сунь Ятсен также сформулировал политическую концепцию, известную как «Три народных принципа». Она основывалась на трёх идеях:

Национализм — стремление к независимости и национальному возрождению Китая.

Народовластие — создание республиканской системы и привлечение граждан к управлению государством.

Народное благосостояние — улучшение условий жизни населения и социальная справедливость.

Эти принципы стали основой политической программы Сунь Ятсена и важной частью идеологии партии Гоминьдан.

Как отмечают день рождения Сунь Ятсена

В Китайской Республике 12 ноября является официальным памятным днём. В соответствии с законодательством, в этот день государственные учреждения, общественные организации и учебные заведения могут проводить мероприятия в честь политического деятеля. На государственном уровне также предусмотрены памятные церемонии.

Сунь Ятсена чтят и в других китайских общинах. В частности, в Гонконге к памятным датам организуют торжественные церемонии, возложение цветов, выставки, лекции и культурные мероприятия. В 2026 году там запланирована официальная церемония по случаю 160-летия со дня его рождения.

Интересные факты о Сунь Ятсене

Родился 12 ноября 1866 года в провинции Гуандун на юге Китая.

По образованию был врачом и получил медицинское образование в Гонконге.

Его называют отцом-основателем Китайской Республики за ведущую роль в революционном движении и создании республиканского государства.

Стал первым временным президентом Китайской Республики в 1912 году.

Умер 12 марта 1925 года в Пекине в возрасте 58 лет.

Его наследие чтят по обе стороны Тайваньского пролива — как в Китайской Республике, так и в Китайской Народной Республике.

Значение дня рождения Сунь Ятсена

День рождения Сунь Ятсена — это повод вспомнить одного из самых влиятельных деятелей современной китайской истории. Его деятельность стала важным этапом перехода Китая от имперской монархии к республиканской форме правления.

Для Республики Китай эта дата имеет особое историческое и политическое значение. Сунь Ятсен остаётся символом борьбы за национальное возрождение, республиканские идеи и создание независимого государства. В 2026 году 160-летие со дня его рождения привлекает дополнительное внимание к его наследию и роли в истории Китая.