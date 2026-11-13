Праздник 13 ноября 2026 года — День 100 тысяч мучеников в Грузии

13 ноября Грузинская православная церковь чтит память 100 тысяч мучеников — жителей Тбилиси, которые, согласно церковному преданию, погибли в XIII веке, отказавшись отречься от христианской веры и осквернить святыни. Эта дата связана с трагическими событиями 1226 года, когда город захватило войско хорезмского султана Джалал ад-Дина. Ежегодно верующие собираются на Метехском мосту в Тбилиси, чтобы помолиться и почтить память погибших.

В Грузии День памяти 100 тысяч мучеников отмечается ежегодно 13 ноября. Это одна из важных памятных дат в календаре Грузинской православной церкви. В 2026 году она приходится на пятницу. Церковь поминает людей, которые, согласно преданию, погибли во время захвата Тбилиси войсками хорезмского правителя Джалал ад-Дина. Их считают мучениками за веру, ведь они не согласились отречься от христианства и осквернить православные святыни.

Церковная дата связана с 31 октября по юлианскому календарю. По современному календарному летоисчислению это 13 ноября. Именно в этот день в грузинских храмах проводятся богослужения, а в столице проходит главная памятная церемония. Для грузин это не только религиозное почитание, но и напоминание об исторической трагедии, ставшей частью национальной и духовной памяти страны.

Что произошло в Тбилиси в XIII веке

История 100 тысяч мучеников связана с походом хорезмского султана Джалал ад-Дина на Грузию. В начале XIII века его государство переживало сложный период из-за монгольского вторжения, а сам правитель пытался удержать власть и расширить свои владения. В 1226 году его войско захватило Тбилиси — тогдашнюю столицу Грузинского царства. Город подвергся масштабным разрушениям, а его жители столкнулись с жестокими требованиями захватчиков.

Согласно церковному преданию, после захвата города Джалал ад-Дин приказал снести купол собора Сиони и установить там свой трон. Из храма вынесли иконы Иисуса Христа и Богородицы, а затем положили их на Метехском мосту через реку Куру, которую также называют Мтвари. Жителей Тбилиси заставляли проходить по мосту и попирать святыни. Тем, кто соглашался выполнить приказ, обещали сохранить жизнь. Тех, кто отказывался, ждала казнь.

Почему погибших называют 100 тысячами мучеников

Согласно церковному преданию, многие жители города не согласились осквернять христианские святыни даже под угрозой смерти. Они отказались отречься от своей веры и попирать иконы. Захватчики казнили тех, кто не выполнил приказ, а их тела сбросили в реку. В церковной традиции говорится о 100 тысячах погибших, поэтому их и называют 100 тысячами мучеников Тбилиси.

Это число стало символом масштаба трагедии и самопожертвования людей, не отступивших от своих убеждений. В то же время его следует воспринимать именно как традиционную церковную цифру: установить точное количество погибших с помощью современных исторических методов сложно. События описываются в грузинских церковных и исторических преданиях, а память о них хранится уже много веков. Для Грузинской православной церкви эти люди являются святыми, принявшими смерть за христианскую веру.

Почему памятную церемонию проводят на Метехском мосту

Метехский мост в Тбилиси — главное место, связанное с историей мучеников. Именно здесь, по преданию, захватчики положили иконы и требовали от горожан осквернить их. Поэтому мост стал не просто исторической локацией, а символом выбора, перед которым оказались жители города. Для грузинских верующих это место имеет особое духовное значение.

Ежегодно 13 ноября на мосту собираются священнослужители и верующие из разных уголков Грузии. Здесь проводят молебен, во время которого поминают погибших и молятся за страну и её народ. В богослужении принимают участие представители Грузинской православной церкви, в частности высокопоставленные священнослужители. К памятной церемонии также присоединяются церковные хоры, исполняющие традиционные грузинские духовные песнопения. Для многих людей участие в этой молитве стало ежегодной традицией.

Как в Грузии отмечают этот день

Основные мероприятия проходят в Тбилиси, однако память о мучениках чтят и в других городах страны. В храмах проводят богослужения, вспоминают историю погибших и молятся за их души. Верующие могут прийти в церковь, зажечь свечу и присоединиться к общей молитве. Центральным событием остается молебен на Метехском мосту — месте, которое напрямую связывают с трагедией XIII века.

Особое внимание в этот день уделяется церковным песнопениям и совместному поминовению. В предыдущие годы на мосту собирались представители разных приходов, а к богослужению присоединялись церковные хоры и религиозные объединения. Это не праздник с шумными гуляниями или развлекательными мероприятиями. Его смысл — в молитве, памяти и почтении к людям, погибшим из-за отказа отречься от своей веры. В 2026 году памятное богослужение на Метехском мосту запланировано на 13 ноября в 17:00. По информации грузинских СМИ со ссылкой на патриархию, молебен должен возглавить Католикос-патриарх всей Грузии Шио III.

Интересные факты о Дне 100 тысяч мучеников

Метехский мост имеет древнюю историю. Переправа в этом месте на протяжении веков имела важное значение для Тбилиси, ведь она соединяла берега реки и обеспечивала связь между частями города. Она была важна не только для торговли и передвижения, но и имела особое символическое значение. Именно поэтому история мучеников навсегда связала это место с религиозной памятью Грузии.

События произошли во времена правления Джалал ад-Дина. Он был последним великим правителем Хорезмского государства, которое подверглось ударам монгольских войск. После потери значительной части своих владений султан продолжил военные походы в регионе Кавказа. Захват Тбилиси стал одной из самых трагических страниц его похода на Грузию.

В источниках встречаются разные даты трагедии. Грузинская церковная традиция и официальные материалы о памятном дне связывают гибель мучеников с 1226 годом. В то же время в отдельных церковных календарях и публикациях можно встретить 1227 год. Для самой памятной даты это не меняет главного: Грузинская православная церковь чтит мучеников ежегодно 13 ноября.

Этот день имеет не только религиозное, но и историческое значение. Для грузин память о погибших стала символом стойкости и верности собственным убеждениям. История передается из поколения в поколение через церковные службы, предания и ежегодные церемонии. Именно поэтому 13 ноября в стране вспоминают не только конкретную трагедию, но и людей, которые, по преданию, не предали своих убеждений даже перед лицом смерти.

День памяти 100 тысяч мучеников напоминает об одном из самых трагических эпизодов в истории Тбилиси. Для Грузии это дата скорби, молитвы и почтения людей, которых православная церковь считает святыми. Ежегодная церемония на Метехском мосту помогает сохранять память о событиях XIII века и передавать её следующим поколениям.

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