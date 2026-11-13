13 ноября 2026 года — День Иоанна Златоуста: история от блестящего оратора до святителя

13 ноября православные христиане чтят память святителя Иоанна Златоуста — архиепископа Константинопольского, одного из самых известных проповедников раннего христианства и одного из трёх великих святителей Церкви. Он прославился благодаря своим проповедям, в которых просто и убедительно объяснял сложные религиозные темы, призывал к милосердию и защищал бедных. За принципиальность и критику власть имущих Иоанн подвергался преследованиям, дважды был сослан и умер вдали от своей паствы.

Православная Церковь чтит память святителя Иоанна Златоуста 13 ноября. В 2026 году эта дата приходится на пятницу. В церковных календарях, следующих юлианскому стилю, день памяти приходится на 26 ноября по современному календарю. Поэтому в некоторых источниках можно встретить запись «13 (26) ноября».

В Украине Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь после перехода на новоюлианский календарь отмечают этот праздник 13 ноября. В этот день верующие поминают не только самого святителя, но и его вклад в развитие христианского богословия, церковной жизни и проповедничества. В храмах проводят богослужения, читают молитвы и обращаются к святому с просьбами о духовной поддержке. Для верующих это также повод вспомнить его главные наставления — быть милосердными, помогать тем, кто оказался в беде, и не оставаться равнодушными к чужому горю.

Кем был Иоанн Златоустый

Иоанн Златоуст родился примерно в 347 году в городе Антиохии, на территории современной Турции. Он происходил из зажиточной семьи: его отец был военачальником, но умер, когда мальчик был ещё совсем маленьким. Воспитанием Иоанна занималась мать Анфуса, которая посвятила себя сыну и его образованию. С детства он обладал способностями к учебе, интересовался литературой, философией и риторикой — искусством убедительно выступать перед людьми.

Сначала Иоанн мог бы выбрать карьеру известного оратора или юриста. Он учился у лучших преподавателей своего времени, а его способности к публичным выступлениям замечали ещё в молодости. Однако впоследствии он решил посвятить жизнь христианской вере. Иоанн изучал Священное Писание, много времени проводил в молитве и стремился вести скромную духовную жизнь. После смерти матери он некоторое время жил в уединении, соблюдал строгий пост и отказывался от привычных удобств.

Позже Иоанн вернулся в Антиохию, где начал служить церкви. Сначала его рукоположили в диаконы, а в 386 году — в священники. Именно тогда он начал активную проповедническую деятельность, которая сделала его известным далеко за пределами города. Он выступал перед людьми несколько раз в неделю, а иногда проповедовал ежедневно. Его слушали не только из-за красивой речи, но и потому, что он умел говорить о сложных вещах понятно, приводил примеры из повседневной жизни и обращал внимание на проблемы простых людей.

Почему его назвали Златоустым

Прозвище Златоустый Иоанн получил благодаря своему необычайному красноречию. Оно происходит от греческого слова Chrysostomos, которое переводится как «золотые уста». Его проповеди поражали слушателей не только выразительностью, но и глубиной мысли. Он умел объяснять библейские тексты так, чтобы их понимали даже люди без богословского образования. Иоанн не ограничивался общими религиозными наставлениями. Он говорил о человеческих слабостях, жадности, зависти, гордыне и равнодушии к чужой боли. Особенно часто он критиковал чрезмерную роскошь богатых людей, которые не замечали рядом тех, кому не хватало еды и крыши над головой. Святитель подчеркивал, что вера должна проявляться не только в молитвах, но и в повседневных поступках. По его мнению, человек не может называть себя по-настоящему набожным, если отворачивается от тех, кто нуждается в помощи.

Именно поэтому его проповеди оставались популярными даже после смерти. Иоанн написал множество толкований библейских книг, наставлений и богословских трудов. Среди самых известных — его толкования Книги Бытия, Евангелий от Матфея и Иоанна, а также посланий апостола Павла. Часть этих текстов и сегодня используется в христианской богословской традиции.

Как Иоанн Златоустый стал архиепископом Константинополя

В 398 году Иоанна избрали архиепископом Константинополя — одного из важнейших городов Восточной Римской империи. Это была высокая церковная должность, которая давала ему большое влияние. Однако вместо роскошной жизни при дворе он выбрал скромность и сосредоточился на помощи людям. Часть средств, выделяемых на содержание архиепископа, он направлял на больницы, приюты для больных и места, где могли остановиться паломники.

На новой должности Иоанн приступил к реформам в церковной среде. Он требовал от священнослужителей соблюдать те же моральные правила, о которых они говорили в проповедях. Не скрывал своего недовольства, когда видел алчность, злоупотребление властью или стремление к роскоши. Также он уделял много внимания помощи бедным, больным, вдовам и людям, оставшимся без поддержки. По церковным преданиям, община в Антиохии при его участии ежедневно обеспечивала пищей тысячи нуждающихся.

Иоанн не боялся критиковать даже тех, кто обладал властью. Он выступал против чрезмерных расходов императорского двора и несправедливого отношения к людям. Его слова нравились не всем, особенно влиятельным чиновникам и представителям знати. В конце концов, откровенность архиепископа привела к конфликту с императорским окружением. Наиболее острым он стал из-за противостояния с императрицей Евдоксией.

За что святителя отправили в изгнание

Иоанн Златоуст не скрывал своего отношения к роскоши и несправедливости при императорском дворе. Он публично осуждал поведение богатых людей, которые накапливали богатства, но не помогали бедным. Одним из поводов для конфликта стала его поддержка вдовы и детей опального придворного, имущество которых хотели отобрать. Святитель выступил в их защиту, что ещё больше обострило его отношения с императрицей Евдоксией.

Против архиепископа начали выступать его влиятельные противники. В 403 году церковный собор лишил его должности и отправил в изгнание. Однако вскоре Иоанна вернули в Константинополь: его приход поддерживали горожане, а ситуация в столице стала настолько напряженной, что власти решили отступить. Но конфликт не закончился. В 404 году против него вновь организовали церковный суд, после которого святителя окончательно отстранили от должности и приказали покинуть город.

Сначала Иоанн находился в изгнании в Армении. Даже вдали от Константинополя он продолжал переписываться со своими сторонниками, поддерживал тех, кто остался без его духовной опеки, и писал поучительные тексты. Впоследствии власти приказали перевести его в Питиунт — отдалённое поселение на побережье Чёрного моря, которое сегодня относят к территории Абхазии. Путь был изнурительным: больного святителя сопровождали военные, а путешествие длилось несколько месяцев. До места назначения он так и не добрался.

Последние дни и смерть святителя

Иоанн Златоуст скончался 14 сентября 407 года в городе Команы, недалеко от современного города Токата в Турции. К тому времени он был тяжело болен и почти не имел сил продолжать путь. Согласно церковному преданию, перед смертью святитель произнес слова: «Слава Богу за всё». Эту фразу часто упоминают как символ его терпения и несгибаемости перед испытаниями.

Несмотря на изгнание, Иоанн не отрекся от своих убеждений и до последнего оставался преданным церковному служению. Его смерть вдали от паствы стала тяжелым событием для его последователей. Спустя несколько десятилетий, в 438 году, мощи святителя торжественно перенесли в Константинополь. Так церковь почтила память архиепископа, которого при жизни преследовали, но после смерти стали почитать как одного из величайших христианских учителей.

Почему Иоанна Златоуста считают одним из трёх святителей

В православной традиции Иоанн Златоустый входит в число трёх великих святителей и вселенских учителей Церкви. Вместе с ним в эту группу входят Василий Великий и Григорий Богослов. Их почитают за вклад в развитие христианского учения, богослужения и церковной традиции. Все трое жили в IV веке и сыграли важную роль в формировании богословской мысли.

Отдельное совместное чествование трёх святителей происходит 30 января. Согласно церковному преданию, в Византии возникали споры о том, кого из них следует считать самым выдающимся. Чтобы положить конец противостоянию, церковь установила общий праздник в честь всех троих. Эта дата напоминает, что их вклад в христианство не следует сравнивать или противопоставлять. У каждого из них был свой путь и особые заслуги перед церковью.

Какая связь у Иоанна Златоуста с православной литургией

Имя святителя хорошо известно даже тем, кто не очень часто посещает церковь. Дело в том, что с ним связывают Божественную литургию Иоанна Златоуста — богослужение, которое является основным в православной традиции и проводится на протяжении большей части церковного года. Её основа сформировалась на базе древних богослужебных традиций, а саму евхаристическую молитву традиционно связывают с Иоанном. В то же время современный облик литургии формировался постепенно на протяжении последующих веков, поэтому не все её части можно считать личным творением святителя.

Эта литургия имеет особое значение для православных христиан, ведь во время неё совершается Евхаристия — одно из главных таинств Церкви. Богослужение включает молитвы, чтение Священного Писания, песнопения и причастие. Оно построено так, чтобы верующие могли не только слушать священника, но и участвовать в общей молитве. Именно поэтому имя Иоанна Златоуста ежедневно звучит в храмах многих стран мира.

Как отмечают День Иоанна Златоуста

13 ноября верующие приходят в храмы на праздничные богослужения. Во время службы священнослужители вспоминают жизненный путь святителя, его проповеди и преданность христианской вере. Люди молятся, зажигают свечи и обращаются к Иоанну Златоусту с просьбами о помощи, мудрости и духовной силе. В некоторых церквях в этот день могут читать отрывки из его трудов или отдельные молитвы, посвященные святому.

В этот день нет отдельных светских обрядов или обязательных народных гуляний. Его главный смысл — церковная молитва и память о человеке, посвятившем жизнь служению другим. Верующие могут провести день в покое, уделить время семье, помочь тем, кто нуждается в поддержке, или принять участие в благотворительности. Такие поступки соответствуют главным наставлениям святителя, который постоянно подчеркивал важность милосердия.

Поскольку в 2026 году праздник приходится на пятницу, для верующих, соблюдающих церковный пост, действуют правила этого дня. В то же время конкретные послабления и особенности поста следует уточнять по календарю своей церкви или в приходе. Церковь не требует отказываться от обычных домашних дел или работы. Гораздо важнее провести день без ссор, не обижать других и, по возможности, сделать что-то полезное для ближних.

Интересные факты об Иоанне Златоусте

Он был не только проповедником, но и талантливым писателем. Иоанн оставил после себя большое количество проповедей, писем и толкований Священного Писания. Его труды касались не только религиозных вопросов, но и повседневной жизни, воспитания детей, семейных отношений, богатства и ответственности перед другими. Благодаря простому и понятному языку его тексты стали важными для христианского образования.

Он выступал за помощь всем нуждающимся, независимо от их веры. В своих наставлениях святитель подчеркивал, что поддержки заслуживает каждый человек, оказавшийся в беде. Он призывал состоятельных делиться имуществом, едой и жильем с теми, кто в этом нуждался. Такой подход был важной частью его служения.

Он оставил сотни писем. Даже во время изгнания Иоанн продолжал общаться с людьми посредством переписки. До наших дней сохранилось 245 его писем, адресованных епископам, священнослужителям и друзьям. В них он поддерживал людей, переживающих трудности, давал духовные советы и призывал не терять надежды.

Его последние слова стали известной христианской фразой. Согласно церковному преданию, перед смертью святитель сказал: «Слава Богу за всё». Эти слова связывают с его способностью сохранять веру даже в самые тяжёлые моменты жизни. Они стали одним из самых известных высказываний, приписываемых Иоанну Златоусту.

Его почитают не только православные. Иоанн Златоуст является важной фигурой для различных христианских традиций. Его признают одним из Отцов Церкви, а католическая церковь также чтит его как учителя церкви. Его богословские труды повлияли на развитие христианской мысли как на Востоке, так и на Западе.

День памяти Иоанна Златоуста — это повод вспомнить не только известного церковного деятеля, но и человека, который не боялся говорить о несправедливости и защищать тех, кому было трудно постоять за себя. Его жизнь стала примером преданности убеждениям, а проповеди и сегодня напоминают о важности милосердия, скромности и ответственности за собственные поступки.

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