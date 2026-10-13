13 октября 2026 года — Международный день снижения риска бедствий

Ежегодно 13 октября во всем мире отмечается Международный день уменьшения риска бедствий, учрежденный Организацией Объединенных Наций. Его цель — напомнить, что последствия катастроф можно уменьшить, если заранее оценивать риски, готовиться к чрезвычайным ситуациям и заботиться о безопасности людей. В 2026 году главная тема дня — «Устойчивость начинается дома»: внимание сосредоточено на том, как сделать жилье более безопасным для семей.

Международный день уменьшения опасности бедствий отмечается 13 октября. Его история началась в 1989 году, когда Генеральная Ассамблея ООН призвала учредить день, посвященный распространению культуры безопасности и предотвращению катастроф. Сначала его отмечали во вторую среду октября в рамках Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий, которое длилось с 1990 по 1999 год.

В 2001 году ООН решила продолжить празднование этого дня, чтобы и в дальнейшем привлекать внимание к предотвращению катастроф и подготовке к ним. А в 2009 году Генеральная Ассамблея определила постоянную дату — 13 октября. С тех пор этот день ежегодно объединяет страны, общественные организации, специалистов и местные сообщества вокруг темы безопасности.

Зачем нужен этот день

Главная цель этого дня — не просто вспомнить о катастрофах, а объяснить, как можно уменьшить их последствия. Речь идет о природных явлениях, в частности о землетрясениях, наводнениях, засухах, штормах и цунами, а также о техногенных авариях и других опасных событиях. Сами природные явления не всегда можно остановить, но часто можно заранее подготовиться к ним и снизить риск для людей.

Например, системы раннего оповещения позволяют предупредить население об опасности. Благодаря этому люди могут вовремя эвакуироваться или перейти в более безопасное место. Более прочные здания, продуманная планировка городов, надлежащее состояние мостов и дорог также помогают избежать части разрушений. Не менее важны доступ к достоверной информации и знания о том, как действовать в чрезвычайной ситуации.

ООН подчеркивает, что катастрофы влияют не только на жизнь людей. Они разрушают дома, больницы, школы и предприятия, прерывают подачу воды и электроэнергии, вынуждают семьи покидать свои дома. Восстановление после таких событий может длиться годами и требовать значительных средств. Поэтому предотвращение рисков часто обходится дешевле, чем ликвидация последствий.

Какая тема дня в 2026 году

В 2026 году ООН выбрала тему «Устойчивость начинается дома» — Resilience Starts at Home. Она напоминает, что безопасность начинается с того места, где люди живут, отдыхают и заботятся о близких. Именно дома люди могут первыми ощутить последствия наводнения, пожара, землетрясения, сильной непогоды или другого опасного события.

Тема этого года призывает обратить внимание на прочность жилья, доступность предупреждений об опасности и готовность семей к чрезвычайным ситуациям. Важно, чтобы люди знали, куда идти во время эвакуации, где получать официальную информацию и как связаться с родными, если исчезнет обычная связь. В то же время ответственность нельзя возлагать только на жителей: безопасное жилье зависит также от решений властей, качества строительства, работы коммунальных служб и надлежащего планирования территорий.

ООН особо обращает внимание на то, что безопасный дом должен быть доступен для всех. Люди не должны выбирать между жильем, которое они могут себе позволить, и жильем, которое защищает их от опасности. Также важно, чтобы предупреждения об угрозе доходили до каждой семьи, были понятными и содержали четкие инструкции.

Как отмечают Международный день уменьшения риска бедствий

У этого дня нет единого обязательного сценария празднования. В разных странах проводят информационные кампании, конференции, обучающие мероприятия и встречи, посвященные безопасности. Государственные учреждения, спасательные службы и общественные организации рассказывают о рисках, объясняют правила поведения во время чрезвычайных ситуаций и делятся примерами того, как сообщества могут лучше подготовиться к опасности.

В школах и учебных заведениях могут организовывать тематические уроки, конкурсы рисунков, сочинений и фотографий. Такие мероприятия помогают детям понять, как действовать во время пожара, наводнения или другой угрозы. Для взрослых проводят тренинги по оказанию первой помощи, эвакуации и использованию средств оповещения. В общинах также могут проверять планы реагирования и обсуждать, как помогать людям, которым сложнее самостоятельно добраться до безопасного места.

Важная часть празднования — обмен опытом. Страны и города рассказывают, какие решения помогли им снизить риски, защитить критически важную инфраструктуру или быстрее восстановиться после катастрофы. Такие примеры позволяют другим общинам использовать уже проверенные подходы. Это не государственный праздник или выходной день, а международная дата, призванная привлечь внимание к практическим вопросам безопасности.

Что каждый может сделать для собственной безопасности

Присоединиться к идее этого дня можно и без участия в официальных мероприятиях. Прежде всего стоит узнать, какие опасности возможны в вашем регионе, и выяснить, где искать официальные предупреждения. Полезно заранее обсудить с семьёй план действий на случай чрезвычайной ситуации, договориться о месте встречи и способе связи, если телефоны не будут работать.

Также стоит знать маршруты эвакуации из дома, расположение ближайших укрытий и порядок эвакуации. Дома можно подготовить запас питьевой воды, необходимых лекарств, фонарик, заряженный портативный аккумулятор, документы и другие предметы первой необходимости. Конкретный набор зависит от возможных рисков и рекомендаций местных служб. Не менее важно проверять информацию, прежде чем распространять её. Во время катастроф слухи и ложные сообщения могут мешать работе спасателей и заставлять людей принимать опасные решения. Поэтому следует ориентироваться на сообщения официальных служб, выполнять их указания и не игнорировать предупреждения.

Международный день уменьшения опасности бедствий напоминает: безопасность зависит не только от того, как быстро реагируют службы после катастрофы. Она также начинается с подготовки, заблаговременных решений и доступной информации. А в 2026 году главный акцент — на доме, ведь именно безопасное жилье и готовность семьи могут стать важной частью защиты от опасности.

Читай нас в